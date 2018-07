Komt er een derde sportauto van Toyota?

Volgens ingewijden van het merk wel en dat is goed nieuws.

Toyota heeft de ware petrolhead een tijdje laten zitten. In 2002 ging de Toyota Supra uit productie, de Toyota Celica en MR2 volgden respectievelijk in 2006 en 2007. Alledrie de auto’s kregen geen opvolger. Dat was erg zonde, want het waren geweldige auto’s. De Celica was een relatief eenvoudige voorwielaangedreven sportcoupe, alhoewel er drie generaties ook als heftige GT-Four waren. De MR2 was een lichtvoetige sportwagen met middenmotor voor als de Celica te normaal was, maar een Lotus net even een stap te ver. Als laatste de Supra, een GT die zich in de juiste uitvoering (Twin Turbo) zich kon meten met de Europese elite.

Een tijd lang bleef het stil rond leuke sportwagens van een van de grootste autobouwers ter wereld. Ja, er waren een paar halfbakken pogingen om iets te maken van een lauwe Yaris (TS), Corolla (T-Sport) en Auris (GT180), maar heel erg blij werden we daar niet van. Met de komst van Akio Toyoda kwam daar verandering in. Hij was en is van mening dat een grote autofabrikant ook modellen moest produceren die meer de emotie dan de ratio aan spreken. Het grootste voorbeeld daarvan is natuurlijk de Toyota GT86, een delicate sportcoupe van het zuiverste water.

Daarnaast is er natuurlijk een nieuwe Toyota Supra op komst. In samenwerking met BMW is dat een auto die overduidelijk bóven de GT86 gepresenteerd wordt. De auto krijgt een zes-in-lijn met minimaal een enkele turbo en met een beetje mazzel twee stuks. ‘Supra Twin Turbo’ klinkt natuurlijk erg lekker in de oren. Deze auto is overduidelijk als imagebooster bedoeld. Natuurlijk hoopt Toyota hier een aantal van te gaan verkopen, maar het is ook de bedoeling dat dit model het merk meer aanzien moet geven.

Maar er komt meer! Althans, dat kunnen wij opmaken naar aanleiding van een interview van onze Amerikaanse vrienden van Autoblog met Tetsuya Tada. Tetsuya Tada is de Chief Engineer van het Toyota Supra-project. Tada laat weten dat Akio Toyoda altijd ‘Drie Broers’ wil hebben in het sportieve segment. Net als vroeger, eigenlijk. Drie sportieve Toyota’s van redelijk betaalbaar naar behoorlijk prijzig. De nieuwe Supra moet het topmodel van die range worden. De Toyota GT86 is dan het middelste model.

Daaronder is er volgens Tetsuya Tada ruimte voor een extra model. Deze moet langzamer en goedkoper zijn dan de GT86. Helemaal nieuw zijn deze woorden en plannen natuurlijk niet. Al bij de introductie van de GT86 liet men weten dat de kans groot was, dat er een modelletje eronder zou komen. Het is wèl verrassend om te horen dat de plannen nog steeds springlevend zijn. De Toyota GT86 is briljant, maar de auto is commercieel geen waanzinnig succes.

Natuurlijk verkoopt de GT86 niet in Nederland. Wij Hollanders vinden een BMW 214i Active Tourer met M-Sport pakketje sportief. Maar ook in landen als de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Japan lopen de verkopen achter op de verwachtingen. Desalniettemin ziet Toyota tóch de noodzaak om met een kleinere auto te komen. Hoe de auto eruit moet komen te zien is vooralsnog onduidelijk. Volgens Tetsuya Tada zijn de layout van de auto en de daarbij behorende rijeigenschappen veel belangrijker dan het vermogen en de daarbij behorende snelheid.

Verwacht dus een auto met een relatief eenvoudige motor die behoorlijk centraal geplaatst is, met de aandrijving op de achterwielen. Een auto die perfect aan die omschrijving voldoet is de Toyota S-FR concept uit 2015. De auto lijkt een beetje op de Honda S660, maar staat aanzienlijk hoger op de Automotive ladder. Die auto had een 1.5 liter viercilinder met 130 pk. Daarmee zou het een ideale concurrent zijn voor de Mazda MX-5.