Deze trendsetter maakt na 16 jaar een comeback in Nederland

En hij ziet er veel beter uit dan toen!

De coupé-SUV is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid van een rare niche tot een mainstream carrosserievariant. De absolute pionier op dit gebied was natuurlijk de BMW X6 SsangYong Actyon. Dit model maakt nu na 16 jaar een comeback in Nederland. Wie had dat gedacht…?

De naam SsangYong bestaat inmiddels niet meer, want het merk is omgedoopt tot KGM. Wel gebruikt KGM bekende modelnamen. Er waren al een nieuwe Rexton en Musso, en nu dus ook een nieuwe Actyon.

Gek genoeg is de nieuwe Actyon géén echte coupé-SUV, ook al beweert KGM van wel. Volgens de Koreanen geven de schuin aflopende daklijn en de brede C-stijl de auto een “coupé-achtig karakter”. Wij zien vooral een Range Rover met een enorme dode hoek.

Dat gezegd hebbende: de Actyon ziet er zeker niet verkeerd uit. Deze auto is in ieder geval een stuk beter te pruimen dan de vorige. Qua formaat kun je rekenen op een auto van 4,74 meter lang. Om het even in Range Rover-termen te beschrijven: dat is vergelijkbaar met een Velar.

Als je denkt dat dit de zoveelste elektrische SUV is, dan heb je het mis. De Actyon is namelijk een hybride. Onder de motorkap ligt een 1,5 liter benzinemotor, die 149 pk levert. Het systeemvermogen komt uit op 204 pk. Het gaat om een reguliere hybride, dus je hoeft niet te stekkeren. Desondanks kun je tot wel 94% elektrisch rijden in het stadsverkeer, aldus KGM.

De KGM Actyon is nu te bestellen in Nederland, en dus hebben we ook een prijs. De Actyon is er vanaf €46.990. Dat klinkt misschien duur, maar dat is best een goede deal voor een SUV van dit formaat. Een kleinere Volkswagen Tiguan is bijvoorbeeld duurder. En de standaarduitrusting is ook niet karig, met 20 inch velgen, leren bekleding, stoelverwarming en -ventilatie, et cetera. Ook krijg je tot 10 jaar garantie.

Al met al is de KGM Actyon best een interessant aanbod. Je zult alleen wel aan iedereen uit moeten leggen dat dit geen Chinese auto is, maar een Koreaan.