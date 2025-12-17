Nederlandse autoliefhebbers stallen bijzondere auto’s in openbare parkeergarages

Het levert voor- en tegenstanders op in de Gelderse plaats.

Lieve Autoblog-spotters, het is tijd voor een tripje naar Wijchen. Daar kun je in de parkeergarages Oostflank en Station Wijchen je hart ophalen aan veel verschillende klassiekers. Denk aan een Jaguar XJ-S, Rover 3500 V8 of Citroën DS19. Doe het vlug, want de oldtimers kunnen binnenkort verdwijnen.

In de kleine stad is het hommeles vanwege de geparkeerde klassiekers. Het centrum van Wijchen gaat op de schop en daarmee verdwijnen er wat parkeermogelijkheden. Daardoor is het op drukke dagen goed zoeken voor je een parkeervakje hebt gevonden.

In de vakken die nu gevuld worden, staan behoorlijk wat oldtimers. Sommige van deze auto’s zouden er al jaren staan. De eigenaren ervan zien de parkeergarages als een gratis plek om hun pareltje droog te stallen. Geen gek idee, maar nu de parkeerdrukte groter wordt, wil een deel van Wijchen maatregelen tegen de autoliefhebbers.

De tegenstanders

De Telegraaf sprak bijvoorbeeld met de uitbater van de lokale Hema. ”Die garage moet veilige parkeerplekken bieden aan onze klanten en is niet bedoeld om er maandenlang oldtimers in onder te brengen. Er is toen beloofd dat zou worden onderzocht of er een blauwe zone kon komen, waardoor iedereen na een bepaald aantal uur weer weg moet zijn. Nooit meer wat van gehoord”, zegt hij.

De rookworstenverkoper krijgt bijval van raadslid Björn Derksen. Tegen De Gelderlander zegt hij: ”Er staan zóveel oldtimers in de garages, het is net Autotron hier.” Hij stelt voor om blauwe zones in te voeren in de garages en vergunningen uit te delen aan buurtbewoners. Een andere maatregel is betaald parkeren invoeren voor auto’s die langer dan 24 uur een vakje bezet houden.

Niet alleen maar tegenstand

De Telegraaf spreekt ook een aantal ondernemers in het centrum die geen problemen hebben met de geparkeerde klassiekers. ”Afgelopen weekeinde was het heel druk vanwege koopzondag en activiteiten rond de kerstmarkt, maar meestal is er plek genoeg”, zegt een kledingverkoopster.

Een keukenboer voegt eraan toe: ”Op die paar uur per week dat het auto-aanbod een piek vertoont, kun je als gemeente toch moeilijk je gehele beleid bepalen.” Hij ziet het als een storm in een glas water.

Wat vindt het gemeentebestuur?

Wethouder Twan van Bronkhorst is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in Wijchen. Hij wil voorlopig niet ingaan op de kwestie. Van Bronkhorst erkende het tumult in de garages al eerder en zou in de lente van 2024 met een plan komen. Daar werkt hij ogenschijnlijk nog steeds aan.

Wijchen is allerminst de enige plaats in Nederland waar dit gebeurt. Eerder zagen we het ook al voorkomen in Nijmegen en Elst. Sterker nog, bij mij in het dorp staan ook twee oldtimers tegenover elkaar geparkeerd in de gratis parkeergarage. Vanaf 2026 wordt dit een blauwe zone, dus dikke kans dat ze dan weg zijn.

Ook in Zeewolde hadden wat liefhebbers hun trotse bezit in een garage weggestopt. Daar maakte spotter @tenaci dankbaar gebruik van door een stel klassiekers vast te leggen en de afbeeldingen te uploaden naar Autoblog Spots.