Deze twee Alfa Romeo’s gaan binnenkort uit productie

Uiteraard staan er, naar goed gebruik, geen opvolgers klaar.

Het is alweer een tijdje geleden dat Alfa Romeo een compleet modellengamma in de showroom had staan. Het was 2007 en je kon terecht bij Alfa Romeo voor een C-segment hatchback (147), D-Segment sedan/stationwagon (de goddelijke 159), een grote E-segment sedan, een roadster (Spider) en twee sportieve coupé’s (GT en Brera). Daarna is het eigenlijk hard achteruit gegaan. Sindsdien zijn de kleine MiTo en Giulietta erbij gekomen, maar de Brera, GT, Spider en 166 moesten het zonder opvolger doen.

Gelukkig kwam de Alfa Romeo Giulia plus de op die auto gebaseerde Stelvio en mochten we daarvoor ook nog de 4C en 4C Spider verwelkomen. De Giulia en Stelvio doen het relatief gezien helemaal niet verkeerd en de 4C is er voornamelijk als imagebuilder. Zo’n hardcore koolstofvezel sportwagen is niet een auto die iedereen op de inrit heeft staan. Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers, waardoor Alfa Romeo zijn conclusies schijnt te hebben getrokken. We hebben vernomen van de bekende man in regenjas dat productie dit jaar gestaakt gaat worden. Er zal nog wel een exclusieve serie van 108 ‘Competizione’ exemplaren gebouwd gaan worden, maar daarna is het dan ook echt over en uit voor de kleine sportauto.

De tweede Alfa Romeo die de zomer niet gaat overleven is de Mito, aldus het vaak goed geïnformeerde motor.es. Ook bij dit model zijn de verkoopcijfers niet om over naar huis te schrijven. Dat is op zich ook niet erg, want het model stamt al uit 2008. Jazeker, dit model gaat alweer 10 jaar mee. Ook de Alfa Romeo MiTo krijgt geen directe opvolger. Dat heeft twee redenen. Er is nu ook geen platform om te gebruiken, de MiTo stond op het platform van de Fiat Grande Punto en die auto wordt nog altijd geproduceerd. Er komt op een later tijdstip wel een compacte crossover die min of meer het MiTo-gat mag gaan opvullen.