De minst verkochte sportauto’s in Nederland [2017]

Welke sportieveling viel niet in smaak?

De markt van sportwagens is een lastige in Nederland. In de beginperiode na lancering kunnen ze succesvol zijn. Naarmate ze langer op de markt zijn, nemen de verkopen af. Dat zie je goed terug in de cijfers van het afgelopen jaar. Zoals ieder jaar (zie onze lijst van 2015 en 2016), waren er ook in 2017 weer een aantal sportwagens/supercars die niet of nauwelijks werden verkocht. In sommige gevallen mede dankzij ons fantastisch belastingsysteem uiteraard. Daarnaast waren er dalingen bij betaalbaardere sportauto’s zichtbaar, als we de cijfers van RAI/Bovag mogen geloven.

Ford Mustang

2017: 44

2016: 73

Met de introductie van een viercilinder Mustang deden de verkopen het beter dan ooit in ons land. In 2016 werden er 73 exemplaren verkocht van de Mustang. Het merendeel had de Ecoboost onder de kap. Afgelopen jaar bleek de sportauto van Ford minder populair met slechts 44 verkopen.

Audi TT

2017: 36

2016: 91

De TT (rijtest) deed het in 2016 een stuk beter. Vorig jaar wist Audi slechts 36 exemplaren te verkopen van de compacte auto. Met een vanafprijs van dik 48.000 euro voor een kale TT is de Audi dan ook geen voordelige aanschaf. Met de afschrijving in het achterhoofd denkt men wel twee keer na voordat er een aankoop wordt gedaan.

BMW Z4

2017: 32

2016: 61

Bijna sprake van een halvering. Niet heel vreemd. BMW werkt hard aan een opvolger en op dit moment is de Z4 dan ook niet meer te configureren op de site van de Duitse autofabrikant. Ondanks het feit dat er een gloednieuw model op de agenda staat, waren er 32 Nederlanders die een nieuwe Z4 aanschaften in 2017.

Lexus RC

2017: 27

2016: 47

Voor de mensen die een andere keus durven te maken. 27 Nederlandsen maakten in 2017 die keus. Dat waren er in 2016 een stuk meer.

Alfa Romeo 4C

2017: 25

2016: 19

De Italiaans exoot bleek populairder dan het voorgaande jaar. Toch blijft deze Alfa, mede door zijn hoge prijs, geen verkoopwonder.

Ferrari 488

2017: 13

2016: 28

De populariteit van de 488 loopt terug. Over een niet al te lange tijd komt er een extra hete variant van dit model. Zou men hierop zitten te wachten?

Audi R8

2017: 9

2016: 8

Hij deed het ietsjes beter. Toch is de R8 geen verkoopknaller in Nederland. Niet zo vreemd, gezien het feit dat je met de R8 qua varianten kunt kiezen uit duur en duur. Dat was krapweg 10 jaar geleden, met de V8, nog anders.

Ferrari California

2017: 7

2016: 12

De hoogtijdagen voor de California lijken achter ons te liggen. De daling is ingezet, met slechts zeven verkopen vorig jaar. Het zal dit jaar nog minder zijn, want kopers wachten waarschijnlijk op de gloednieuwe Ferrari Portofino.

Infiniti Q60

2017: 7

2016: 2

Meer verkopen in vergelijking met 2016. Toch is de Q60 een lastige. De fraaie coupé met V6 is een prijzige auto en moet het, net als de Lexus RC, van alternatieve kopers hebben.

Nissan GT-R

2017: 6

2016: 1

Door de komst van een update scoort de GT-R relatief goed dit jaar. Nissan wist er zes te verkopen.

Lamborghini Aventador

2017: 5

2016: 5

Met de introductie van van de Aventador S wist Lambo nog eens vijf exemplaren te verkopen in 2017. Ik ben benieuwd of ze dit jaar ook die vijf verkopen weten te halen.

Aston Martin Vanquish

2017: 5

2016: 5

Een gelijke stand als je kijkt naar 2016. In Vanquish S-trim (zie foto) een hele lekkere supercar.

Chevrolet Camaro

2017: 4

2016: 2

De directe concurrent van de Mustang is een stuk minder populair. De auto is er ook met een 275 pk sterke vierpitter (rijtest), maar is desondanks niet heel populair. De cijfers van vorig jaar zijn wel positiever in vergelijking met 2016. Vier verkopen in 2017, tegenover twee verkopen in 2016.

Toyota GT86

2017: 4

2016: 1

De broer van de BRZ doet het iets beter. Toyota wist in 2017 vier GT86’s te slijten. Een toename van drie stuks in vergelijking met 2016!

Lamborghini Huracán – 2017: 3 – 2016: 4

Wederom scoort het topmodel bij Lamborghini beter dan de instapper. Slechts 3 gloedjenieuwe Huracáns werden er verkocht, waaronder de nieuwe Performante (rijtest).

Ferrari F12berlinetta

2017: 1

2016: 2

Slechts eentje voor 2017. Met smart wacht de Ferrari-klant op de komst van de gloednieuwe 812 Superfast.

Aston Martin V12 Vantage

2017: 1

2016: 1

Er was één held die er eentje kocht vorig jaar. Net als in 2016. Het is een bedreigde diersoort, want de atmosferische twaalfcilinder gaat verdwijnen bij Aston Martin.

Chevrolet Corvette

2017: 0

2016: 2

Een auto die het veel moeilijker heeft is de Chevrolet Corvette. Is er alleen met een achtcilinder en is mede dankzij een heftige Co2-tax vreselijk duur in ons land. Dat is dan ook de reden dat Chevrolet geen enkele nieuwe Corvette wist te verkopen in 2017.

Subaru BRZ

2017: 0

2016: 1

De BRZ was nooit een verkoopwonder en dat wordt nog eens pijnlijk duidelijk als je de verkoopcijfers erbij pakt. Subaru wist geen enkele nieuwe BRZ te verkopen. Het jaar daarvoor was minstens zo dramatisch met één nieuwe verkoop.

Lotus Elise

2017: 2

2016: 2

Geen verschil in vergelijking met 2016. Van de Exige wist Lotus dit jaar helemaal geen nieuwe exemplaren in Nederland te slijten. In 2016 werd er nog één nieuwe Exige verkocht.