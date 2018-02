Deze twee Volkswagen Corrado’s zijn heel speciaal

Mien, waar is mijn feestneus!

De Volkswagen Corrado wordt dit jaar 30! De vraag die dat bij ons vooral oproept, is of dit betekent dat het definitief tijd is om de pet in de juiste richting op het hoofd te plaatsen. Ja, dat zijn toch die harde vragen die je jezelf af en toe moet stellen in het leven.

De Corrado verscheen in 1988 op de markt met het doel de Scirocco op te volgen. De Scirocco wilde echter niet doodgaan en bleef uiteindelijk to 1992 in productie. Zoals zoveel merken dacht Volkswagen niet lang daarna dat ze geen betaalbaar sportmodel meer nodig hadden in de line-up. De Opel Calibra, de Toyota Celica, de Honda Prelude, al dit soort modellen vonden hun Waterloo in die tijd. De Corrado moest er zelf aan geloven in 1995.

Onlangs bracht collega en trendsetter @willeme al een ode aan de sportwagen voor Otto Normalverbraucher en nu volgt Volkswagen zelf zijn voorbeeld. Op de Bremen Classic Motorshow staan twee speciale Corrado’s te schitteren alsof we nog in het tweede millenium sinds the baby Jesus leven. De eerste is een prototype van de extra (210 pk) sterke G60 16V uit 1989. De tweede, een groene VR6 uit 1995, is de laatste linksgestuurde Corrado die van de productielijn afliep.

