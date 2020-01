Deze Urus heeft meer dan 100 pk per cilinder

En een stijlvol uiterlijk om die paardjes te begeleiden.

De Lamborghini Urus is een auto waar je jaloers op moet zijn. De Urus is, dik, zwaar, dorstig, krap en lijkt wel heel erg veel op een Audi Q8. Er staat echter Lamborghini op, dus dan moet het wel een Lamborghini zijn. Toch? Voor Lamborghini maakt het niet uit. Zolang het een enorm populaire auto is, maakt het hen niet uit.

Niet compleet zonder Urus

En het ís een populaire auto. Je leven als YT-ster is niet compleet als je over je emoties kan praten vanuit een Urus. Ook YT-sterren hebben last van constipatie (zeker de foodbloggers) en dat moet besproken kunnen worden. Het liefst vanuit een Urus. Aangezien er nog niet veel verschillende uitvoeringen zijn, zul je je tot tuners moeten wenden voor een beetje afwijkende specificatie. Je moet natuurlijk wel uniek zijn.







10 centimeter

Deze Urus komt uit Florida. De tuners van 1016 Industries hebben zich beziggehouden met de loodzware Lambo. Het eerste wat opvalt is de enorme bodykit. De Urus is van zichzelf weinig subtiel, maar deze Urus doet er een flinke schep boevenop. Aan de voorkant is de getunede Urus 10 centimeter breder. aan de achterkant is de breedte toegenomen met 8,7 centimeter.

840 pk

Onder de kap heeft 1016 Industries ook het een en ander gedaan. Er worden twee tuningskits aangeboden. Stage I is goed voor 740 pk, terwijl je met Stage II maar liefst 840 pk tot je beschikking hebt. Volgens de tuner uit Miami is de Urus Stage II in staat om de kwartmijl in 11 seconden af te leggen, wat echt bizar is voor zo’n monsterlijk gevaarte.





Duur

Uiteraard is het geheel niet goedkoop. 1018 Industries zegt de productie te willen beperken tot 50 exemplaren. Dat lijkt ons wat optimistisch. De prijzen zijn namelijk niet mals. Voor een compleet getuned exemplaar met 840 pk en alle koolstofvezel goodies ben je zo’n 350.000 dollar kwijt. Dan heb je wel de 24″ Forgiato’s erop zitten. Wil je alleen de bodykit: die kost je 45 mille in dollars.