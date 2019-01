Kan de Lamborghini Urus deze 24″ Forgiato’s hebben?

Absoluut.

Toen Lamborghini aankondigde weer een SUV te willen maken, hoopten we stiekem dat het een soort spirituele opvolger van de LM002 ging worden. Niets bleek minder waar te zijn. Nadat de eerste concrete informatie binnen kwam rollen, wisten we dat we het wel uit het hoofd konden zetten. In plaats daarvan kwam Lamborghini met grofweg het tegenovergestelde: een SSUV, in de vorm van de Urus.

De Urus is een tamelijk opvallende auto, zeker wanneer deze in een felle kleur als geel wordt gekozen. Dankzij tuningsbedrijven kan de auto nog meer in het oog springen. Sinds de auto op de markt is gekomen is de Urus al door verschillende tuners onder handen genomen. TopCar, Vorsteiner, Yiannimize en ook Lamborghini zelf hebben de auto al in zekere vorm aangepakt. De velgen van de extravagante fabrikant Forgiato blijken het uiterlijk van de Italiaanse stier ook flink op te kunnen pompen.

Recentelijk heeft een luxe-autodealer uit het Amerikaanse Calabasas dit bewezen door een stel 24″ Forgiato’s van de Technica-reeks onder de Urus te leggen. Ondanks het feit dat de auto slechts een grijze tint heeft, weten de velgen op zeer positieve wijze bij te dragen aan het karakter van de SSUV. Zonder in het oog springende lakkleur kan de Urus nog redelijk onder de radar vliegen, maar deze toch aardig chique velgen brengen daar zonder meer verandering in.

Dat de Lamborghini Urus in een eenvoudige leasekleur geruisloos door het leven kan gaan, ondervond ook onze eigen Wouter toen hij het 650 pk sterke beest aan de tand mocht voelen. Van de importeur kregen wij namelijk een wit exemplaar mee.