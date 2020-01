Wat kunnen we verwachten van de vernieuwde Jaguar XF?

Het ‘nieuwe’ model gaat alweer een tijdje mee.

Je zou het niet zeggen, maar de Jaguar XF loopt alweer een tijdje mee. De opvolger van de S-Type werd in 2008 gelanceerd. De eerste XF was in technisch opzicht een S-Type (zelfde bodemplaat), maar dan met een compleet afwijkend koetswerk en interieur. De tweede generatie XF was juist precies andersom. Een compleet nieuw platform, maar een evolutie qua looks.

De XF van de tweede generatie (X260 voor intimi) is alweer 4,5 jaar op de markt. Dat is een behoorlijk lange tijdspanne voor een auto als er geen facelift of visuele update wordt doorgevoerd. Gelukkig is deze op komst, aldus Motor1.com.

Styling

Er rijden op dit moment al gecamoufleerde prototypes rond. Heel veel valt er nog niet over te zeggen naar aanleiding van die foto’s: ze zijn nogal goed ingepakt. De XF is nog altijd een frisse en knappe verschijning, dus verwacht geen enorme wijzigingen. Qua neuspartij zal de XF waarschijnlijk de stijl van de XE achterna gaan. Dus met grotere luchtinlaten en bumpers, maar plattere koplampen. Dit geeft de Jaguar net even een wat serieuzere blik. Verwacht qua achterkant minder wijzigingen. Bij de vorige generatie XF kreeg de gefacelifte XF gek genoeg grotere achterlichten dan het oude model. Zulke strapatsen hoeven ditmaal niet te verwachten. Reken erop dat de achterlichten net als bij de gefacelift XE en F-Type wat strakker zullen worden. Voor de duidelijkheid: de XF (in Rosello Red) op de afbeeldingen is nog het oude model.

Interieur

Hier moeten de grootste verbeteringen gaan plaatsvinden. Nu was de XF absoluut geen straf om in te zitten. de vormgeving is uniek, modern en vertrouwd tegelijkertijd. Ten tijde van introductie was het interieur nog keurig, we zijn nu een paar jaar verder en met name de Duitse merken hebben wel wat bakens verzet. Niet alleen qua materialen en afwerking, ook qua mogelijkheden qua infotainment. Reken er maar op dat de nieuwe systemen uit de XE en F-Type ook in de XF beschikbaar komen.

Techniek

Misschien is dit wel het belangrijkste onderdeel. Want vanwege het uiterlijk liet niemand een XF staan en voor het interieur evenmin. Gisteren oreerden wij dt Maserati meer viercilinders in de Ghibli had moeten lepelen voor goede verkoopcijfers. Dat is dus niet helemaal waar, want de XF ís leverbaar met voornamelijk viercilinders en slechts een bescheiden succesje. Wellicht dat de aandrijflijnen debet zijn. De standaarddiesel levert 163 pk en sleurt de XF in 9,8 seconden naar de 100 km/u. Die uitvoering kost al 60 mille. Je moet dan ook nog eens zelf schakelen en je zit op stoffen bekleding. De verwachting is dan ook dat de Ingenium viercilinder motoren grondig op de schop gaan, al dan niet met 48V-ondersteuning.

Dikke motoren

De viercilinder diesels zullen nog wat krachtiger en zuiniger worden, maar de XF wil je het liefste met een van de dikkere motoren. Of de V6 diesel blijft, is even een twijfelgeval. Deze ‘Lion’-motor komt nog uit de tijd dat Jaguar nog onderdeel van Ford was. De 3.0 V6 benzinemotor met mechanische compressor was al een tijdje uit het gamma van de Nederlandse importeur gehaald. Ook die motor was al behoorlijk oud. In diverse Land Rovers is de V6 al vervangen door een zes-in-lijn. De verwachting is dat die motor ook in de XF komt te liggen.

Leverbaar

Wanneer de nieuwe XF leverbaar wordt, is nog niet bekend. Het zou goed mogelijk zijn dat de auto tijdens (of iets na)de Salon van Genève onthuld wordt en enkele maanden later leverbaar wordt. Jaguar is zelf niet aanwezig, wellicht dat ze het met een apart evenement willen vieren. Aangezien Jaguar al sinds begin vorig jaar aan het testen is met deze versie, zal de introductie niet meer lang op zich laten wachten.