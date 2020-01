Kwartet super-Audi’s nog sneller dan voorheen

Sneller is per definitie altijd beter.

De Audi RS-modellen zijn de snelste, bruutste en duurste Audi’s in hun soort. Net als BMW M en Mercedes-AMG worden deze snelle Audi’s onder handen genomen door een aparte divisie: Audi Sport.

Waar BMW M nog een beetje inzet op circuitwaardigheid en Mercedes-AMG op brute power, zijn de rappe Audi’s voornamelijk heel erg Alltagstauglich. Ze zijn foolproof, snel en zeer capabel. Dat er een schepje bovenop kan, bewijst ABT Sportsline. De tuners uit Allgau houden zich voornamelijk bezig met producten van de Volkswagen Group.

RS4

Een Audi die je eigenlijk wel naar ABT móet brengen is de Audi RS4. De RS4 is in standaardvorm niet verkeerd, maar in zijn klasse niet een topaanbieding: zwaar, weinig vermogen, motor op de verkeerde plaats. De prestaties waren dan ook iets teleurstellend in vergelijking met de concurrentie. ABT maakt dat goed met een motorupgrade waarmee je nu 510 pk tot je beschikking hebt. Het koppel bedraagt 660 Nm. Uiteraard kun je ook kiezen uit velgen en de nodige koolstofvezel onderdelen .

RS6

Hier gaat ABT veel geld aan verdienen. De Audi RS6 is voor velen de ideale droomauto. Bizar snel, geschikt voor de wintersport en je kinderen plus de bagage kan mee. Nu geldt dat ook voor de Alpina B5 Touring Allrad en Mercedes-AMG E63S 4Matic Estate, maar Audi doet dit al sinds 2002 en heeft dus een naam hoog te houden. De motorische ABT upgrade zorgt ervoor dat het vermogen stijgt naar 700 pk en 880 Nm. Dat is 100 pk en 80 Nm extra. Overigens weet collega-tuner MTM er 783 pk uit het blok te peuteren. Er komt overigens nog een ABT RS6-R aan om de MTM RS6 te kunnen pareren.

RS7

Iedereen is op dit moment helemaal gefocust op de Audi RS6 Avant. Daarmee vergeten we bijna dat er ook een Audi RS7 Sportback is. De RS7 is iets minder buitenaards dan de RS6, voornamelijk omdat de RS7 al de koplampen van de A7 had. Er is minder veranderd. In het het is het overigens een blubberdik apparaat, bijna tegen het cartooneske aan, zeker met de 22″ velgen. ABT zorgt net als bij de RS6 voor dat de motor nu 700 pk en 880 Nm levert. Het onderstel, de velgen en de aerodynamica kunnen ook opgewaardeerd worden.

RS Q8

Of de spulletjes voor een RS Q8 populair gaan worden, valt nog te bezien. Natuurlijk is het allemaal topkwaliteit als het gaat om de verlaging, velgen en carbon spoilers. Ondanks dat de RS Q8 ons enorm heeft verrast tijdens de rijtest, zullen de meeste mensen die dit geld uitgeven aan zo’n dikke auto meteen het dikste willen en opteren voor een Lamborghini Urus. Daar heeft ABT Sportsline overigens ook tuningsonderdelen voor in de aanbieding.

Alle onderdelen zijn per direct bestellen én te configureren.