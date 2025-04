Is Nederland helemaal klaar met Tesla?

Spoiler alert: nee! Nederland is helemaal nog niet klaar met Tesla. Dit is waarom…

Het kan je niet ontgaan zijn, het rommelt rondom Tesla en om zijn grote roerganger Elon Musk. Niet meteen weer wegklikken, want in dit artikel gaan we niet Tesla bejuichen of afbranden, we duiken eens in de cijfers om te kijken hoe slecht het nu écht met Tesla gaat. In Nederland, want daar weten we nu eenmaal het meeste van.

Tesla is de as van het kwaad momenteel en niet alleen voormalig messias Musk moet het ontgelden, ook eigenaren van de auto’s krijgen gratis krassen en swastika’s op hun motorkappen.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar wil iedereen dan nu meteen van zijn Tesla af? Nou daar heeft het wel alle schijn van als we de berichtgeving een beetje tot ons nemen. De één na de andere deugende Tesla rijder is omgeslagen van Elon Musk verheerlijking, naar Elon Musk verguizing.

Koopt er dan niemand meer een Tesla?

Ja en nee. De verkoopcijfers van Tesla zijn flink ingestort in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode. Kijken we alleen al naar maart dan werden er in ons land slechts 1.536 stuks op kenteken gezet. Dat is 61,1 procent minder dan in 2024. Au.

Kijken we naar het hele eerste kwartaal dan tellen we 3.443 geregistreerde Tesla’s tegenover 6.842 stuks in Q1 van 2024. (Cijfers van de Bovag). En niet alleen in ons land is het bar en boos, ook in andere Europese landen doet het pijn voor Tesla, in Frankrijk hebben we het over een daling van 37 procent, in Zweden 64 procent en in België ging het merk er zelfs 70 procent op achteruit.

Kijken we naar het totaal van de autoverkoop in het eerste kwartaal van 2025 dan zien we een daling van 9,8 procent en in maart zelfs een daling van 14,8 procent. Slechte maanden dus, al waren ze voor Tesla nog slechter.

Top 5 van maart 2025

Is de verkoop dan gedaald door de strapatsen van Elon Musk? Daar lijkt het wel op als je eens buiten je voordeur luistert. Maar als we dan kijken naar de top 5 van maart qua verkopen is er toch wel iets interessants aan de hand.

Aan top staat de Kia EV3 met een marktaandeel van 3,2 procent en 1.024 registraties. Op nummer 2 vinden we dan al de Tesla Model 3 met een marktaandeel van 2,5 procent en 793 registraties. Op nummer 3 de Tesla Model Y (2,3 procent, 734 stuks). Op nummer 4 de Citroën C3 (2,1 procent, 653 stuks) en op Toyota Aygo X (1,9 procent en 592 stuks)

Kijken we naar de top 5 EV’s dan is de top 3 uiteraard hetzelfde als hierboven, dan gaat het qua marktaandelen om respectievelijk 9,1 procent, 7,1 procent en 6,6 procent. De absolute aantallen vallen dan wellicht tegen, Tesla staat gewoon lachend in de top 3. Daar zouden heel veel merken blind voor tekenen.

De nummer 1, de Kia EV3 wordt ook pas enkele maanden uitgeleverd, dus op zich logisch dat er veel mensen op deze auto hebben gewacht. Tesla moest het in het eerste kwartaal nog vooral doen met verouderde modellen…

Het is allemaal de schuld van Elon Musk

Nou hij doet de verkopen geen goed denken wij. Zwaaien met de verkeerde hand, aanraden om op de AFD te stemmen en The Donald steunen is hier in linksig Europa ook al een doodzonde. Maar allemaal zijn schuld…

Er is ook eindelijk serieuze concurrentie. Heel lang is Tesla de benchmark geweest. Toen Volkswagen met de ID-serie op de proppen kwam bleek al snel dat Tesla zijn zaakjes gewoon beter voor elkaar had. Inmiddels is de concurrentie moordend.

Kia en Hyundai doen het gewoon kneitergoed met hun elektrische auto’s en vanuit China komt steeds meer EV geweld wat toch aan de verkopen van Tesla knabbelt. Ook Europa komt eindelijk met elektrische auto’s die het publiek wel blieft, denk maar eens aan de nieuwe Renault 5.

Met al die alternatieven krab je jezelf misschien als leaserijder ook even achter de oren voor je jouw nieuwe leasebak bestelt. Wat gaan ze bij de hockey zeggen als je met een nieuwe Tesla leaser aan komt rijden en je buurman sympathiseert misschien wel met XR en heeft een hele grote sleutelbos. Dan is een nieuwe Kia EV3 toch een lekkerdere keuze.

De rekende Nederlander kiest gewoon Tesla

Maar ja, als je dan gaat rekenen… De deugende ondernemer die zijn Tesla’s de deur uit wil mikken, doet er wel goed aan om even een zakjapanner erbij te pakken. Het dumpen van je Tesla’s uit de vloot kan je zomaar eens flink geld gaan kosten.

Buiten dat je de leasecontracten moet afkopen als die nog lopen, moet je ook nieuwe leasebakken gaan leasen en dat kost natuurlijk ook geld. Daarnaast zijn de running costs van Tesla gunstig. Onderhoud hebben ze amper nodig (behalve banden) en de software updates gaan over the air, dus terwijl je zelf lekker slaapt. Hoef je niet voor naar de dealer zoals bij sommige andere concurrenten waar je de auto dan zomaar een dag kwijt bent.

Dan moet je ook nog even kijken naar de kosten van de stroom die in die Tesla gaat. Rij je in een Musk-mobiel dan kun je zonder abonnement laden bij het Supercharger netwerk van het merk. Lekker snelladen en de tarieven zijn gunstig voor de Tesla rijder.

Ik heb even een Teslarijder om een screenshotje gevraagd. Deze tarieven zijn van deze week. De prijs verschilt nog wat per tijdstip en hoe druk het is, maar als je bedenkt dat je bij Allego zomaar 86 cent per kWh af moet tikken en bij FastNed en Ionity zo’n 74 cent, dan zie je meteen dat je ook flink kunt besparen met een Tesla. Ook de laadpaal bij jou in de straat kan zomaar duurder zijn. Kortom, reken eerst maar eens door en kijk wat je idealen je waard zijn. Wij verwachten dat de gemiddelde Nederlander/ondernemer kiest voor zijn eigen portemonnee…

Consumenten rekenen ook

De registraties van nieuwe Tesla’s valt dan misschien enorm tegen in het eerste kwartaal van 2025, op de occasionmarkt is een ander beeld te zien. Als je kijkt naar de tweedehands verkopen van elektrische auto’s dan staat daar de Tesla Model 3 dik bovenaan.

Het is met een marktaandeel van 19,1 procent en 4.158 verkopen met afstand de best verkochte EV occasion. De Audi e-tron hobbelt er met 1.226 stuks op afstand achteraan. De Volkswagen ID.3 stelt nog meer teleur met 777 stuks.

In de tweedehands markt lijkt er dus weinig gekeken te worden naar het doen en laten van Musk. De Nederlander kijkt uiteindelijk altijd naar zijn portemonnee, denk maar aan de Toyota Prius en de Mitsubishi Outlander PHEV. En daarom denken wij dat Nederland nog lang niet klaar is met Tesla. En jullie?