V12 hypercar is nieuwe Lister Storm

Komt die comeback!

Lister-baas, Lawrence Whittaker, tweette dit plaatje, met de tekst: “A glimpse into the future of Lister… The Storm II.” Licht enthousiasme lijkt me hier gepast.

Op de foto zien we de nieuwe hypercar voor een Lister Knobbly, waarmee de historie van het merk wordt benadrukt. Om in de voetsporten te kunnen treden van de oude Storm zal de ‘Storm II’ over flink wat Oomphf moeten beschikken. In de wandelgangen wordt gesproken over een 7.8 liter V12 (!) afkomstig van Jaguar. Met de Lister Storm II zal de titel “Het Pagani van Groot-Brittanië” moeten worden binnengesleept (dit is wat Lister zelf zegt te ambiëren). De hypothetische specs zijn in ieder geval indrukwekkend. Ze zeggen namelijk dat de auto 400+ km/u zal kunnen halen. De snelheidsmeter staat op 100 binnen de 3 seconden!

De baas van Lister meldt dat hij zijn bedrijf wil spiegelen aan Pagani en Koenigsegg. Het doel is om hypercars te bouwen in zeer gelimiteerde opgave. Hierbij is de Storm II het eerste serieuze wapenfeit.

Dit project is by far het meest ambitieuze wat Lister in de laatste 30 jaar heeft ondernomen. Sinds de comeback heeft Lister zich vooral beziggehouden met het tunen van Jaguars. Zo kwamen ze met een 675 pk sterke F-Type, gevolgd door een F-Pace met hetzelfde blok. Met de comeback van de Storm zal er flink wat stof opwaaien in het huidige hypercar-landschap. Het lijkt er helaas wel op dat dit nog enige tijd zal duren. Als het al gaat gebeuren…

NB: De nieuwe Storm moet niet de minste schoenen vullen. De oude Lister Storm was, volgens Lister, de snelste vierzitter ter wereld voor bijna 10 jaar.