Meer info over de 666 pk sterke Lister Thunder

Wie heeft er wat pegels over voor een veredelde F-Type?

Tot voor kort was het al een tijdje oorverdovend stil bij de oudste raceautobouwer van het Verenigd Koninkrijk. De Lister Motor Company heeft echter besloten hun ondernemingen op een hoger pitje te willen zetten, dus focust het zich net als voorheen op het verrijken van Britse sportauto’s. Maar waar ze dat vroeger deden met iconen als deze, pakken ze ditmaal de Jaguar F-Type bij de kladden.

Begrijp me niet verkeerd, de F-Type is absoluut geen verkeerde auto, hij komt alleen bij lange na niet in de buurt van de status die een XJ-SC door de jaren heeft weten op te bouwen. Aan de andere kant is dit juist een goede zet, aangezien ze hiermee een stuk toegankelijker worden voor de menigte.

Uit het meest recente nieuws blijkt ook dit echter niet te kloppen. Lister gaat namelijk slechts 99 exemplaren van de 666 bhp sterke Thunder bouwen, voor de even zo duivelse prijs van 139.950 pond. Dat is een klap meer dan de F-Type R, die in Engeland 92.660 pond kocht. De F-Type SVR komt met een prijs van 112.680 pond nog het meest in de buurt. De supercharged 5-liter V8 in de Thunder heeft nét iets meer dan 3 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken en trekt hem tot ruim boven de 330 km/u.

De auto wordt functioneel versierd met verschillende koolstofvezel onderdelen; carbon voor- en achterbumpers zorgen voor extra neerwaartse druk. Een exclusief uitlaatsysteem laat de V8 nog harder donderen dan hij al deed. De binnenzijde is voorzien van flink wat logo’s, maar vooral een enorme lading aan Weir Nappa leer. Hierbij heeft de klant de keuze uit 36 verschillende kleuren.

Wie een van de 99 Lister’s Thunder misloopt, of simpelweg het geld niet overheeft voor een retedure F-Type, kan altijd nog bij de Britten aankloppen voor dezelfde retro-styling kit. Deze kun je aanschaffen voor 19.950 pond.

Lister zal de auto officieel onthullen op 15 februari in Londen.