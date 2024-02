Deze Vantage heeft wat weg van een 911 GT3 RS

Achterlijk grote vleugels op een auto zijn het helemaal. Ook op deze Aston Martin Vantage GT3.

Nu moeten we meteen een belangrijke kanttekening plaatsen. De Vantage GT3 in kwestie is daadwerkelijk een raceauto. Je kunt dus niet zoals een Porsche 911 GT3 RS shoppen in de PC en met je uitstekende achterspoilert op straat parkeren. De Vantage zal het circuit niet verlaten. De grote vleugel is daardoor geoorloofd. Vinden wij.

Naast de nieuwe Formule 1 auto van Aston Martin en de nieuwe Vantage heeft het merk ook een kersverse GT3-auto gepresenteerd. Op het uiterlijk en de motor na heeft het maar weinig met de straatauto te maken. De racer staat op een aluminium chassis, terwijl de carrosseriedelen gemaakt zijn van carbon. Dat is een dure reparatie in het geval van een crash.

Vantage GT3 video

Het grote voordeel van deze materialen? Gewichtsbesparing. Om aan de GT3-klasse te voldoen moet het voertuig een gewicht hebben tussen de 1.200 kg en 1.300 kg. Zonder aluminum en koolstofvezel kom je er niet.

Vergeet niet dat zo’n Vantage GT3 hartstikke belangrijk is voor een merk als Aston Martin. De productieauto’s voor op de openbare weg zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de verkopen, maar de GT3’s doen ook mee. De auto is zo gemaakt om deel te kunnen nemen aan verschillende raceklassen. Iedereen met een zak geld die wil racen (met natuurlijk een bijbehorende licentie) kan een Vantage GT3 kopen.

Met de lancering van de nieuwe is het straks opletten in het nieuwe raceseizoen. Dikke kans dat je de nieuwe dit jaar of volgend jaar in actie gaat zien. Van de 24 uur van Le Mans tot races op de Nurburgring, Suzuka of op Laguna Seca. Honderd procent kans dat de Vantage GT3 een keertje opduikt in het veld. Aston Martin verwacht dat er een stuk of 30 actief zijn in verschillende raceklassen tegen het einde van dit jaar. En dat is geen straf om naar te kijken, want het is een knappe racer geworden. Toch?