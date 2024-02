Hoe ik wist dat dit een politieauto was

Het aantal burgerauto’s met zwaailicht en sirene neemt toe in ons land.

Nee, ik heb geen Stop-politie gekregen en het gaat ook niet om de Kia in bovenstaande foto. De pica is ter illustratie. Want als ik een foto had genomen wat me vanmorgen was overkomen had ik een boete van meer dan 400 euro kunnen krijgen voor het in de hand houden van de telefoon.

Je kunt je vast nog wel Blik op de Weg herinneren met good ol’ Leo de Haas. In een onherkenbare Golf R32 of een dikke Volvo met vijfpitter gingen agenten van de KLPD verkeersaso’s van de weg halen. In dat andere verkeerspolitie had je ook nog Koos Spee, het geweten van Nederland, die even ging uitleggen hoe het moest.

Vermakelijke televisie en in tig gevallen goed voor de verkeersveiligheid. De Korps landelijke politiediensten (KLPD) bestaat al 10 jaar niet meer. De Nationale Politie deed zijn intrede en tegenwoordig kun je het gewoon omschrijven als de verkeerspolitie.

Burgerauto’s met zwaailicht en sirene

Net als in de tijden van Blik op de Weg en Wegmisbruikers, is de verkeerspolitie zicht- en onzichtbaar aanwezig in het verkeer. Onzichtbaar door te rijden in burgerauto’s met zwaailicht en sirene. Een herkenbare politie zie je in een Audi A6 avant of een Mercedes B-klasse rijden. De onherkenbare auto’s zijn echter een breed scala aan merken en modellen. Peugeot 508, een Kia Ceed, een BMW 3-Serie, een Seat Leon en noem maar op.

Door je altijd keurig aan de verkeersregels te houden heb je bar weinig met de verkeerspolitie te maken. Zeker de onherkenbare auto’s vallen natuurlijk niet op tussen al het leasevolk op de weg. Tenzij je jezelf een handje helpt. Of als wij je een handje helpen, met het overzicht kentekens onherkenbare politieauto’s

Zoals je allicht weet maakt een BMW M2 Competition deel uit van de Autoblog Garage. Mijn M2 is uitgerust met een Target Blu Eye 2. Een legaal hulpmiddel om je te waarschuwen voor naderende hulpdiensten.

Ik had er wel eens van gehoord, maar me er verder nooit in verdiept. Omdat de vorige eigenaar van mijn auto dit systeem heeft laten inbouwen en ik het nu gebruik ben ik me toch eens gaan inlezen. Na een duizend kilometer klooien ben ik er wel achter dat het een fijn hulpmiddel is. Het kost overigens zo’n €1.800. Met dat prijskaartje in het achterhoofd zou ik het zelf denk ik niet aanschaffen. Maar het is leuk dat het op mijn auto zit.

Een korte samenvatting. Target Blu Eye 2 brengt alle hulpdiensten in kaart die gebruik maken van het digitale communicatiesysteem C2000. In Nederland is dit onder andere de ambulance, brandweer en politie. Dat betekent dat als deze hulpdiensten in de buurt zijn het systeem je een seintje geeft door middel van een geluidssignaal en oplichtende LEDs. Hoe dichter bij de hulpdienst, hoe meer LEDs er branden.

Naast dat het een hulpmiddel is voor de verkeersveiligheid (mooie marketingpraat) helpt het natuurlijk om eerder te politie te zien dan dat jouw ogen doen. Dat brengt me bij de ervaring van vandaag.

In alle rust en reinheid was ik ’s ochtends op weg naar de Autoblog redactie. En in tegenstelling tot wat je denkt driften we niet elke bocht naar het kantoor. Ik durf mezelf gerust een rustige rijder te noemen. Zeker op weg naar het werk geniet ik van een muziekje en maak ik me verder niet zo druk.

Skoda Octavia combo politieauto

Ik reed op een N-weg in de richting van Rotterdam en nog even snel op de tweede rijbaan propte een Skoda Octavia Combi zich voor me, vlak voor het verdrijvingsvlak. “Nou, das niet zo netjes” dacht ik in mezelf. Maar prima joh, als je haast hebt. De weg en situatie in kwestie zie je in het Google Streetview plaatje hieronder.

Het systeem in mijn auto ging al vlak daarvoor af en met de Skoda voor mijn neus gingen alle LEDs branden. Daarvoor reed een BMW E90 youngtimert en achter me zat een oude Volvo. De Skoda was de enige ‘nieuwe’ auto in het rijtje. Dat is al makkelijke filter om te bepalen dat je mogelijk met een burgerauto van de politie te maken hebt.

De Skoda moest dezelfde route als mij afleggen en de LEDs bleven al die tijd branden. Bij een volgend stoplicht kwam ik naast de Octavia te staan. Natuurlijk keek ik even naar binnen in de auto. Daar zaten twee mannen in en nadat we allebei een andere weg insloegen gingen de LEDs weer uit. De bevestiging dat het inderdaad om een politieauto ging.

Spannend verhaal he? Sorry, ik had niet de bedoeling een machtig verhaal hier neer te pennen. Wel het nut van een legaal systeem als die ik in mijn auto heb. En nee, we krijgen geen rooie cent om dit te zeggen. Want stiekem ben ik er best wel blij mee. Natuurlijk ben ik niet Roomser dan de paus en trap ik het gas wel eens in van mijn M2. Als je weet dat er dan een burgerauto naast je staat denk je wel twee keer na bij het wegrijden van het stoplicht.

Nu kun je een discussie voeren of zo’n systeem legaal moet zijn of niet. In Nederland mag je het in elk geval gebruiken en in diverse andere Europese landen ook. Wie het gebruikt als vrijbrief om zich als een idioot door het verkeer te bewegen : foei, dan mag je rijbewijs door de shredder wat mij betreft.

Naast de bevordering van de verkeersveiligheid zijn de burgerauto’s met zwaailicht en sirene een uitstekende onopvallende aanvulling voor de staatskas van de overheid. Te hard rijden doe je al gauw en voor je het weet doemt een Stop-politie op. Het volgende kabinet heeft nogal een financieel gat te dichten, dus die schatkist kan wel wat pegels gebruiken.