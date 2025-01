Zo ontzettend veel duurder is de Ariya Nismo in Nederland

Heb jij het er extra bedrag voor het Nismo-pakket over?

Wat Alpina is voor BMW, is Nismo voor Nissan. Ooit een zelfstandig bedrijf dat modellen van één merk nog wat leuker maakte, later een onderdeel van het moederbedrijf. Intussen wordt de Nismo-naam gebruikt op zo’n beetje alle Nissans met een wat sportiever karakter. Van de Juke, X-Trail en Patrol tot zelfs de Micra verschenen Nismo-versies. Ook in het EV-tijdperk is Nismo van de partij met de Nissan Ariya Nismo.

Het mooie voor ons is dat de Nismo SUV ook naar Nederland komt. Dit weten we al een half jaar lang, maar sinds vandaag weten we ook wat dat geintje kost. Nissan zal hopen dat de stoere Ariya ervoor kan zorgen dat de elektrische SUV hier wat beter gaat verkopen. Afgelopen jaar kregen 544 nieuwe Ariya’s een Nederlands kenteken. Dat zijn er een stuk minder dan de Juke (1.453 stuks) en de Qashqai (2.698 stuks).

Nederlandse prijs van de Nissan Ariya Nismo

Voor de basis-Ariya betaal je in Nederland op dit moment € 42.690,-. Daarmee concurreert hij met elektrische SUV’s als de Skoda Enyaq (€ 42.990,-) en de Ford Explorer (€ 43.750). De Nismo-versie valt een compleet andere prijsklasse. De prijs van de Nissan Ariya Nismo begint bij € 61.190. Voor de iets minder snelle rekenaars: dat is € 18.500 meer dan het basismodel.

Wat krijg je voor € 18.500 extra?

Nou, best wel veel. Om te beginnen krijg je natuurlijk een aangepaste koets. Je betaalt voor de herkenbare Nismo-styling en wat aero-aanpassingen voor minder luchtweerstand. Daarnaast staat de Ariya Nismo op 20-inch ENKEI-velgen met Michelin Pilot Sport rubber eromheen dat speciaal voor EV’s gemaakt is.

Gelukkig verandert er onderhuids ook veel. De Nismo-uitvoering krijgt aangepaste veren, stabilisatoren, schokdempers en een uitgebalanceerd chassis. Door naar de krachtbron waar een extra elektromotor is toegevoegd ten opzichte van de instap-Ariya. Die levert 217 pk op de voorwielen, terwijl de Nismo 435 pk aan vermogen heeft op alle wielen (60:40-krachtverdeling).

Het koppel wordt verdubbeld van 300 naar 600 Nm. Dat doet natuurlijk ook wat met de sprintsnelheden. In plaats van 7,5 seconden kun je in 5 seconden aan de 100 km/u zitten. De topsnelheid van de Nismo ligt op 200 km/u. De basisversie gaat niet harder dan 160 km/u.

Je hoeft het niet voor het rijbereik te doen

Tot slot het accupakket. De instapper heeft een 63-kWh accupakket waarmee je 401 kilometer ver komt. De Nismo heeft een veel grotere batterij (87 kWh), maar gaat daar een stuk lomper mee om. Toch komt de Nismo iets verder met een actieradius van 417 kilometer.

De Ariya Nismo is vanaf nu te bestellen. Doe het voordat Honda gaat bepalen over de toekomst van Nismo.