Dit is de gaafste Porsche accessoire die je vandaag gaat zien

Het fauchen moet je alleen zelf doen.

Als Porsche-afficionados willen maar al te graag rondlopen met diverse Porsche spullen. Zo kunnen we er blijk aangeven dat we het Crossover-merk dat af en toe sportwagens zeer waarderen. Het enige nadeel is dat we allemaal weten dat het gewoon generieke producten zijn waar ze in een fabriek ‘Porsche’ op hebben geschreven. Dat ziet er niet al te fraai uit, want op de AutoBlog-meetings zien we eruit als Joey Tribbiani:

Maar gelukkig is er een oplossing! Er is een bedrijf genaamd ‘3 GJB 17’ en zij specialiseren zich in in meubelstukken die ze van auto onderdelen maken. Kijk, dat hebben wij nodig! Hun laatste kunstwerk is een bureau. Het is grotendeels gemaakt van Amerikaans walnotenhout. Het mooiste onderdeel is natuurlijk de bovenkant, die van een echte Porsche 911 af is gekomen.

Wil je werken aan je bureau? Dan moet je de motorklep openen. Hoe cool is dat? Dat betekent dat je na afloop ook weer de klep kan sluiten om je te verlekkeren aan de fraaie curves van het 911-achterwerk. Je kan klein grut als pennen en kabeltjes kwijt in twee lades, op de plaats waar eerst de achterlichten aanwezig waren.

Laatste punt, wat we eigenlijk niet willen benoemen, is de prijs. Omdat het allemaal handwerk is en het van hoogwaardige materialen is gemaakt, is het bureau krankzinnig duur. Je zult minimaal 20.000 euro nodig hebben om er eentje in je kantoor neer te kunnen zetten. Inderdaad, daar koop je ook een Porsche 996 voor.