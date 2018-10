FIA wrijft het Amerikaanse Max-debacle er nogmaals in

De baan wordt Verstappen-proof, zodat vorig jaar niet voor herhaling vatbaar is.

Komende zondag is het tijd voor de GP van de Verenigde Staten. Het FIA-feestje landt in Austin (Texas) om te strijden op Circuit of the Americas. De GP van vorig jaar zat vol met bloed, zweet en tranen, helemaal voor ons als Nederlanders. Hamilton reed voorop, met de twee Ferrari’s er strak achter. Een derde plek voor Kimi Raikkonen leek bijna zeker, maar Max Verstappen op plek vier zag een visioen van de Nederlandse vlag op het podium. Aangemoedigd door deze afbeelding wilde de jonge Nederlander laten zien dat die Fin maar eens een hobby moet gaan zoeken. In een spannende laatste ronde weet Verstappen in het laatste segment van het circuit de binnenkant van Kimi te vinden en hij zoefde hem voorbij. Een derde plek voor Verstappen!

Tot zover de ideale versie, geschetst door Max-fans, Nederlanders en eigenlijk elke F1-fan. Aan het andere eind van het spectrum staat de FIA. De organisatie die nog wel eens wat pietluttige regeltjes wil toevoegen aan de volgens fans steeds saaier wordende sport. Max reed namelijk net iets te ver over de curb, waardoor de inhaalactie op Kimi onterecht was. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden, waardoor hij teruggezet werd op de vierde plek. Bekijk hier nogmaals de beelden:

Mocht je nu denken: ‘nou, dat is geen straf waard, toch?’ Dan ben je niet de enige. Ook Max zelf was er niet zo over te spreken en maakte de besluitvormers uit voor rotte vis. FIA meet met twee maten, FIA moet niet zo zeuren, FIA dit, FIA dat. Objectief gezien is het besluit te begrijpen, maar dan moet je wel héél erg pietluttig zijn. Tevens heeft de FIA in het verleden vergelijkbare acties gedoogd. Begrijpelijk en begrijpelijk, maar het ontnam Max wel zijn derde plek. En eerlijk is eerlijk: die had hij verdiend.

Voor 2018 wil de FIA een dergelijk voorval voorkomen. Dat doen ze door extra curbstones aan de randen van de bocht des onheils toe te voegen. Daardoor wordt het duidelijker waar de baan ophoudt, zodat coureurs zeker weten dat een inhaalactie door de beugel kan of niet. Het zorgt er hopelijk voor dat inhaalacties dit jaar niet bestraft zullen worden. Kijken of Max dit jaar wel het podium haalt.