Wie biedt er op deze puike Mercedes 190E EVO II?

Ah… die goede oude tijden. Toen Mercedes nog niet full-electric besloot te gaan en de focus nog op het beste toerwagenkampioenschap van de wereld lag (DTM) werden er aardig wat pareltjes de wereld in geschoten. Zo ook deze Mercedes 190E Evolution II, een op de W201 gebaseerd straatmonster met een onbeschrijfljk fraai uiterlijk.

Hoewel de EVO II (rijtest) bij lange na niet opweegt tegen de bolides die Mercedes er tegenwoordig uitperst, is het nog altijd een verademing. Het 2,5-liter blok pompte er destijds zo’n 230 pk en 245 Nm aan koppel uit, waarmee hij in een respectabele 7,1 seconden naar de 100 reed. De topsnelheid lag zo rond de 250 km/u en met net iets meer dan 500 exemplaren is het tot op heden een behoorlijk zeldzame auto. Reden genoeg om er zelf wat leuks van te maken, toch?

Precies, dit is uiteraard geen échte Evolution II, maar een exemplaar met een kit. Dit verklaart ook direct het hoogste bod dat momenteel staat: € 15.000. Dit alles neemt echter niet weg dat het een ontzettend fijne vertoning is, maar weet waar je aan begint.

De wagen is gedurende zijn leven aardig aan de tand gevoeld. Hoewel uit de advertentie niet duidelijk wordt hoeveel eigenaren de bolide precies heeft gehad, zijn er sinds eind jaren ’80 zo’n 170.000 kilometers mee gereden. Desondanks schijnt de bolide nog altijd in prima staat te verkeren. Sterker nog, bij de aanbieding duikt de term ‘uitzonderlijke staat’ zelfs op. Volgens de aanbieder is er geen sprake van corrosie, zijn er geen defecten en is de carrosserie niets minder dan perfect. Als we enigszins op de plaatjes mogen afgaan, kunnen we deze claims niet tegenspreken.

Deze 190E Evolution II zal overigens vooral gaan kriebelen bij onze Belgische lezers, want de wagen bevindt zich in Tamines, ten oosten van Charleroi.