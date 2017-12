Heldenauto vindt zijn Waterloo op N324

Dit doet pijn.

Sommige dingen wil je niet zien. Zeehond-puppies waarvan het hoofd opnieuw gevormd wordt door een houten knuppel. Je ex-vriendin die ineens met Badr Hari gaat. Of je oudtante in de zomercollectie van Marlies Dekkers. Daar valt een gecrashte Alfa Romeo ook onder. We maken weleens grapjes over Alfa’s, maar ze gaan ons aan het hart. Met name de donkerrode Alfa Romeo in dit specifieke geval.

Wat de oorzaak is, is niet bekend. Grote kans dat het met de gladheid heeft te maken. De auto in kwestie is een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in de kleur Rosso Competizione. Het is overigens niet het exemplaar waar Bram Moskowicz mee rondtoert. De tranen worden alleen maar heviger als een vlugge kentekencheck ons leert dat het een versie met handbak is. Jullie aller @ikschrijfookoverautos wist onlangs te melden dat juist deze variant niet meer gebouwd gaat worden: de automaat is de enige mogelijkheid.

Het blijft een triest beeld. Een heroïsche auto die zo aan zijn einde gekomen is, net zoals deze blauwe Giulia Quadrifoglio. Ondanks dat er in Rotterdam-Zuid ongetwijfeld een paar Handige Harries zijn die deze deuken eruit kunnen poetsen, lijkt de auto Total Loss. Een video van een bijna soortgelijke auto kun je via deze link bekijken.

Fotocredit: Luuk Merkus/Persbureau Heitink