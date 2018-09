Deze vierwielaangedreven S4 gaan jullie niet kopen

Want deze zal net als de Audi S4 een kleine ton gaan kosten.

Sinds 1 september moeten alle auto’s voldoen aan de WLTP. De 12 voorgaande maanden waren een transitiejaar, vanaf nu moeten alle auto’s een verbruiksopgave hebben die conform de WLTP is gerealiseerd. Nu is alles ineens eerlijk, de NEDC was niet echt realistisch, zoals @Wouter in deze video laat zien. Geen Outlanders die gratis en voor niets geleased kunnen worden. Neen, we betalen met zijn allen nu flink meer. Wat dit gaat doen met de nieuwe autoverkopen in 2019 (het eerste volle ‘WLTP-jaar’) is vooralsnog onduidelijk, maar rooskleurig lijkt het niet te zijn.

Dat is zonde want daardoor missen we een hele hoop gave auto’s. Denk aan de Subaru WRX STI. In Nederland krijgen we alleen de ‘gewone’ versie. Een van de weinige auto’s waarbij de prijs meer bestaat uit belasting dan geld dat daadwerkelijk naar Subaru gaat. Waarschijnlijk was Subaru het zelf ook helemaal zat, want inmiddels is de WRX STI niet te meer te vinden op hun website.

Zonde, want tegelijkertijd wordt de gaafste variant de STI in Japan geïntroduceerd. De auto luistert naar de naam WRX STI S4 Sport. Inderdaad, een toevoeging die Audi ook gebruikt voor een middenklasse sedan met bovengemiddeld veel vermogen en vierwielaandrijving. Maar daar stoppen de overeenkomsten niet. De WRX STI S4 Sport is namelijk een stuk minder extrovert dan de andere STI’s. Zo is de grote vleugel komen te vervallen ten faveure van een kleine spoilerlip. Ook de velgen zijn minder opvallend. Wel heeft de WRX STI S4 Sport vier uitlaten, maar die heeft de Audi S4 óók.

Maar wacht Mike, er is meer! Bij de WRX STI S4 Sport heeft Subaru meer aandacht besteed aan het interieur. Er zijn fraaiere materialen gebruikt en het geheel ziet er verzorgder uit. Inderdaad, een USP van de Audi S4… De hele auto lijkt een ode aan de Audi S4, want zelfs het ‘S4’-logo wat Subaru gebruikt, lijkt bijna identiek aan het logo dat Audi toepast voor de S4, op het rode vlaggetje na.

Het origineel:



Imitatie:



De WRX STI S4 Sport is (net als de Audi S4) meer een luxe allround Subaru dan een compromisloze rally-special. Zo is de auto alleen leverbaar met een automaat, net als de, eh, inderdaad: Audi S4. Verschil is wel dat de Subaru gebruikt maakt van een CVT. Nog een gigantisch verschil met de Audi S4 is de prijs. In Japan kost de auto inclusief belastingen namelijk 31.601,50 euro.