Premium sedans met atmosferische motoren bestaan nog

Denk aan de Audi A3 Sedan en de nieuwe Mercedes A-Klasse sedan. Maar er is een nieuwe kaper op de kust.

Vroeger was dit hét geitewollensokken-segment: de C-segment sedan. De Nissan Sunny Sedan, de Ford Orion, Volkswagen Jetta, Opel Kadett Sedan, Mitsubishi Lancer en Renault Chamade. Van die beige auto’s waarvan je zelf ook beige werd. De treurnis straalde er gewoon vanaf. Het waren niet zozeer slechte auto’s, maar eigenlijk het tegenovergestelde van wat de liefhebber aanspreekt. De verkopen kwamen in de jaren ’90 onder druk te staan in Europa en sinds het nieuwe millienium zijn er maar weinig fabrikanten die het proberen.

Behalve dus die premium-merken. Als een premium-merk met een dergelijke auto komt, wordt het wél een succes. Auto’s als de Audi A3 sedan en Mercedes CLA zijn uitstekende verkooptoppers (geweest). Er is nu een nieuwe A-Klasse sedan en er staat ook een BMW 1 Serie sedan op tafel. Kortom, premium is hot. Dat heeft Acura ook ondervonden. Dit luxemerk van Honda verhoudt zich hetzelfde als Lexus naar Toyota en wij kennen het merk voornamelijk van de nieuwe NSX.

Een stukje betaalbaarder is de Acura ILX, waar het voor staat is onduidelijk, maar het is een compacte sedan die technisch gezien gebaseerd is op de laatste generatie Civic. De ILX is er al sinds 2016, maar om eerlijk te zijn: dat was een bijzonder lelijke én saaie auto tegelijkertijd. Deze nieuwe versie voor 2019 ziet er véél frisser uit. Net als de nieuwe RDX heeft de ILX het nieuwe familiegezicht, dat in 2016 geïntroduceerd werd met de Precision Concept. Eerlijk is eerlijk, het is best een gaaf ding om te zien, zeker als je de ILX vergelijkt met de Honda Civic die we hier in Nederland wél kunnen krijgen. Die valt bij bijzonder weinig mensen in de smaak.

In tegenstelling tot zijn concurrenten is de Acura ILX niet verkrijgbaar met een downsize turbo-motor. De enige motor die leverbaar is, is een 2.4 liter grote atmosferische viercilinder met VTEC. Deze levert 201 pk en is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. Natuurlijk is zo’n auto bij voorbaat kansloos in Nederland, maar als ze hier nu die nieuwe 1.4 Turbo met 180 pk in doen is het nog best een leuk alternatief voor de gevestigde orde.