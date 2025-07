Deze villa aan de Vecht heeft het allemaal

Met een dikke Ferrari 296 op de oprit belooft dat al heel veel goeds voor deze villa aan de Vecht!

Wonen aan het water. Voor velen toch de ultieme droom. Als je klaar bent met barbecuen in de tuin of spelen in je supercar op de weg kun je met de boot het water op. Heurlijk.

Dat kan nu aan met deze Villa in Nigtevecht. Een volledig in 2023 gerenoveerde, rietgedekte villa die aan al je wensen voldoet. Tenminste, het ligt er maar net aan wat je wensen zijn natuurlijk. Maar ik denk dat jij je wel kan vermaken in en rondom dit huis.

De rest van het huishouden kwijtraken is in principe geen probleem in dit 290 vierkante meter grote huis. De begane grond bestaat uit een living met open haard, een serre, een woonkeuken waar je niet kookt want dat mag de chef doen en een werkkamer.

Over de werkkamer gesproken. Beter dan dit wordt het niet, toch? De huidige bewoner heeft een Ferrari 348 pal naast het bureau staan. Dus als jij aan het werk bent kijk je letterlijk naar je beste vriend naast je. Je trouwe bolide. De factuurtjes die je ter plaatse maakt kunnen meteen gebruikt worden om de volgende onderhoudsbeurt van je Italiaanse schone te bekostigen. Lekker man.

En als je klaar bent met je werkdag en even wil ontspannen rij je de 348 zo de werkkamer uit. Velen van ons dromen er ’s nachts van in ons bed met raceauto dekbedovertrek. Deze bewoner heeft het.

Auto plus boot is de ultieme combinatie van vermaak. Achterin vinden we een rietgedekt botenhuis met zonnepanelen en een hijssysteem voor je boot (tot 2 ton). Ideaal voor winterstalling of zomers liften om het onderwaterschip schoon te houden. Aan alles gedacht. De titel boven dit artikel is niet overdreven.

Ook al heeft deze villa aan de Vecht alles wat je hartje begeert. Toch staat het te koop. Voor 3,5 miljoen euro kan jij de droom voortzetten. Welke Ferrari zet jij in de werkkamer?