Hoera, Nederland heeft niet de duurste benzine van de wereld!

Nee joh, Nederland heeft helemaal niet de duurste benzine van de wereld, ben je mal. Het kan altijd erger, blijkt maar weer!

We zeggen het maar gewoon zoals het is. Zonder opsmuk en andere flauwekulletjes. Komt ‘ie: Het is in Nederland kl*te om je tank vol te gooien als je portemonnee je lief is. Want mijn hemel, wat is een liter benzine hier duur. Als je staat te tanken zou het je niets verbazen als wij de duurste benzine van de wereld hebben.

Maar wat schetst onze verbazing; dat is dus helemaal niet zo. De benzine in Nederland is helemaal niet de duurste van de wereld. We worden namelijk keihard over links ingehaald door Hong Kong. Dat land strijkt met de eer en heeft dus de allerduurste peut op de planeet.

Is toch lekker hè, gedeelde smart is halve smart, zeggen ze weleens.

Nederland heeft de op 1 na duurste benzine

Dan willen jullie natuurlijk wel weten hoe die Hong Kongnezen worden opgelicht door hun regering. Dat treft, dat gaan wij jullie vertellen. In Hong Kong betalen ze per liter 2,73 euro. BAM! Dat is mooi 28 cent méér dan die louzy 2,45 euro die ze hier aan de pomp vragen.

De rest van de top 10 bestaat een beetje uit de ‘usual suspect’, oftewel de landen waar we het al een beetje van weten. Noorwegen, Monaco, Finland, dat soort landen. Ook duur, maar niet zo duur als Nederland of Hong Kong. Kijk zelf maar even naar het lijstje.

Wie heeft de goedkoopste benzine?

Dan wil je natuurlijk ook weten wie de goedkoopste benzine van de wereld heeft. Dat is Venezuela. Je weet wel, dat land waar ze een tijdje terug woedend de straat opgingen om te demonstreren tegen de extreem hard gestegen brandstofprijzen. Daar betalen ze omgerekend per liter 0,028 cent.

Ook is het lekker tanken in Libië, Iran, Syrië en Algerije. Allemaal landen waar je je tank heel goedkoop vol kunt gooien om er daarna zo hard mogelijk uit te rijden. Want al is de benzine daar goedkoop, het zijn nou niet direct de fijnste plekken om te wonen.

Dus, concluderend; we zijn nog nét geen wereldkampioen voor wat betreft de duurste benzine, maar toch woon ik liever hier dan waar het goedkoop tanken is. Waarvan akte.

Maar toch willen we ons kwartje terug. Kok, doe er iets aan.