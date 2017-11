Dit gezapige muurbloempje ontpopt zich tot dure escort

Je raadt nooit wat voor bedrag iemand neertelde voor deze Ford Escort uit 1980.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 97.875 Pond bracht deze Escort op, bij de huidige wisselkoers goed voor een dikke 110.000 Euro. De RS2000 werd in 1976 geïntroduceerd naast de RS1800 met het ‘Pinto’-blok onder de kap. Deze motor werd als iets gebruiksvriendelijker gezien als de RS-en met minder cc’s, ondanks dat de Ford Pinto waar de motor naar vernoemd werd bekend stond te exploderen.

De twee-punt-nul die zijn vermogen van 110 pk naar de achterwielen stuurde maakte de Escort goed voor een nul-naar-honderd in 8,5 seconden. Helemaal niet verkeerd voor die tijd. Ter vergelijking: een Porsche 924 deed 9,6 seconden over dezelfde sprint.

In 1978 achtte Ford het een goed idee om met een speciaal model op basis van de RS2000 te komen voorzien van extra goodies. De RS2000 Custom had onder andere Recaro stoelen, een middenconsole, een mat in de kofferbak en 13″ pornojetsers. Bovendien had de RS2000 Custom een speciale neus die het model onderscheidde van de andere Escorts.

Je had het al door, het exemplaar waar de dikke som geld voor betaald is betreft zo’n Escort RS2000 Custom. Bovendien heeft ‘ie slechts 927 mijl gereden. De auto werd besteld bij Ford Dealer T.C. Harrison in juli van 1980 in het wit met een donkerbruin interieur. De eerste eigenaar reed er maar sporadisch mee, alvorens de auto door te verkopen aan een verzamelaar die er nog minder mee reed. Zodoende is de auto een soort tijdcapsule geworden.

Desalniettemin, ruim een ton voor een oude Escort is een pretty penny. Zou jij het er ook voor over hebben, of spaar jij je geld liever voor een date met Angela Schijf?