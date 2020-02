Deze voetballer moet Cupra bekend gaan maken

Cupra heeft FC Barcelona-keeper Marc ter Stegen aangesteld als ambassadeur van het nieuwe automerk.

Het is alweer even geleden dat Seat bekendmaakte dat Cupra een losstaand merk gaat worden. Alles op het gebied van performance komt onder die laatste benaming te vallen. Dit om het onderscheid duidelijker maken. En om mensen zich specialer te laten voelen?

Van Seat naar Cupra

Voorlopig zit men nog in de overgangsfase. Zo zul je aan iedereen moeten uitleggen dat je geen Seat, maar een Cupra hebt. ‘Een wat?’. Daar wil het Spaanse merk dus vanaf. Om een merk snel onder de aandacht te krijgen zijn een paar dingen nodig. Allereerst moeten je modellen verkopen en als tweede is marketing van belang. Met de juiste marketing is de doelgroep zo bereikt. Cupra wil dit bereiken door onder meer ambassadeurs aan te nemen.

In dit kader heeft het merk FC Barcelona-keeper Marc ter Stegen aangetrokken als ambassadeur. Als onderdeel van een partnerschap op de lange termijn zal ter Stegen het gezicht worden van Cupra. Natuurlijk hoort daar passend vervoer bij. De Duitse international krijgt een Cupra Ateca Limited Edition. Dit model werd vorig jaar op de Autosalon van Genève gepresenteerd. Het model valt onder meer op door zijn 20-inch jetsers en een uitlaatsysteem van Akrapovic. De Cupra Ateca beschikt over een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 300 pk, verdeeld over alle vier de wielen. Van de Limited Edition worden in totaal 1.999 stuks gemaakt.

Als ambassadeur moet je wel meer dan dan alleen rondjes rijden in zo’n Cupra. Het merk zal ter Stegen onder andere inzetten bij events over de hele wereld. Zo speelt de voetballer een rol bij de wereldpremière van het nieuwste Cupra-model dat binnenkort gaat komen. Ook is hij aanwezig bij de opening van het hoofdkantoor dat het merk omschrijft als de Cupra Garage.