De Hyundai Kona Electric kan nu een stukje verder rijden

Dat de Kona Electric dit jaar met een kleiner accupakket geleverd zou worden, wisten we al. Maar blijkbaar krijg je in 2020 ook een langere actieradius met je elektrische Hyundai Kona!

Het is een auto die je steeds vaker ziet op de Nederlandse wegen: de Hyundai Kona Electric. Best kans dat je die dit jaar nóg meer gaat zien, de elektrische Kona gaat in 2020 namelijk een stukje beter worden. Om te beginnen bij een belangrijke vooruitgang: de actieradius van de 64 kWh-versie gaat van 449 naar 480 kilometer op basis van WLTP. Een enorm groot verschil is het niet, maar kan wel nét het verschil maken voor sommige kopers/leasers. Hyundai heeft wat zitten puzzelen met het motormanagmentsysteem en andere banden onder de Kona geschroefd, vandaar de langere range. Wees overigens niet getreurd dat dit ten koste is gegaan van de vlotheid: de topsnelheid van 167 km/u en nul-naar-honderd-tijd van 7,6 seconden zijn gelijk gebleven.

De langere actieradius van de Hyundai Kona geldt ook voor het 39 kWh-pakket, dat sinds dit jaar in het gamma zit. Eind vorig jaar schreven we nog over een bereik van 289 kilometer. Dat is nu 305 km geworden. Hyundai noemt wel een kleine kanttekening: dit zijn nog geen officiële, door de EU getoetste cijfers. Deze kunnen ‘een fractie van een paar kilometer afwijken’.

Een ander nieuwigheidje is een 3-fase laadsysteem, waarmee de Kona’s standaard geleverd gaan worden. Dit had Hyundai al aangekondigd, maar nu is er meer over bekend. Met dit systeem kan je EV sneller opgeladen worden – mits het laadpunt dit ondersteunt. Hyundai spreekt van een laadtijd die ‘tot’ 20 procent korter is. Het accupakket kan nu met maximaal 11 kW worden opgeladen bij normaal laden. De 39 kWh-accu is met zo’n 3-fase lader in 4 uur en 50 minuten op te laden, de 64 kWh-versie heeft er 7 uur en 30 minuten voor nodig.

Binnen krijgt de Kona Electric eveneens nieuwe goodies. Het infotainmentscherm is bijvoorbeeld te vergroten naar 10,25-inch. Standaard is dit 7.0-inch. De 2020 Kona Electric krijgt ook ondersteuning voor Hyundai Bluelink. Bestuurders kunnen dan via een app bepaalde functies op afstand bedienen, zoals de climate control. Leuker voor EV’ers is het op afstand kunnen checken van de batterijstatus. Hoef je niet helemaal naar je Kona te lopen om erachter te komen of je in één rit thuis kan komen.

Hyundai verwacht de eerste voertuigen met de nieuwe specs vanaf april te kunnen produceren. De 39 kWh-Kona is er vanaf 36.795 euro, de 64 kWh-uitvoering kost je minimaal 41.565 euro. Benieuwd naar hoe de Kona Electric rijdt? Lees dan onze rijtest.

Foto: Hyundai Kona Electric van Stekkerkoning, via Autojunk.nl.