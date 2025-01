Deze Volkswagen Golf II Rallye op Marktplaats heeft geen vijfcilinder

Een voordeel voor Vageniers is dat ze nog eens een motor kunnen wisselen. Zo heeft deze Volkswagen Golf II Rallye een modernere turbotor onder de kap.

Als (jonge) autoliefhebber heb je nooit iets meer nodig dan een snelle Volkswagen Golf. Nou ja goed, behalve de bijbehorende pet dan, uiteraard. De Golf GTI was altijd al een allemansvriend. Thuis voor zowel een fraai landhuis (mits geen tupperware) als voor de McDonald’s. Wellicht hebben de nieuwste generaties iets van de magie ingeleverd. Maar op de redactie kunnen we een V GTI of VII GTI nog steeds wel waarderen. Hoe je het ook wendt of keert; een GTI kies je alleen als je op zijn minst een beetje autoliefhebber bent. One of us, one of us…

De Golf I GTI was natuurlijk legendär, maar stiekem heb ik persoonlijk altijd een zwak gehad voor de Golf II. Wellicht omdat mijn oudere neven er meerdere hadden toen ik klein was. De meeste daarvan overigens totaal in de kreukels gereden, maar dat terzijde. ‘Gebruikt zoals bedoeld’ laten me maar zeggen. Soort van.

Bij de Golf II moest je wel voor het eerst ook opletten of je wel echt een snelle had. De standaard achtklepper was niet veel speciaals. Later kwam de 16-klepper, de G60 en de ultieme Golf II: de Limited. Dit was een sleeper met 16v kop én G-lader. De Limited had altijd vijf deuren en was uiterlijk met name te herkennen aan de blauwe in plaats van rode bies rond de grille. Het uitermate zeldzame en met de hand gebouwde model was toen al kneiterduur (68.000 DMark) en zeldzaam. Nu zijn ze helemaal onbetaalbaar.

Een andere snelle Golf was de Rallye. Niemand weet waarom dit op die manier geschreven werd. Wel is helder waar de auto voor bedoeld was: de rallysuccessen van Volkswagen vieren. Nu waren die relatief bescheiden, want het waren concerngenoot Audi en Lancia die in die jaren de successen verdeelden. Volkswagen won slechts één WRC rally in die tijd: de Rally van Ivoorkust met een Golf II GTI 16V. In lokale kampioenschappen was men ongetwijfeld succesvoller.

Zo werd dus toch de Golf II Rallye gemaakt. Met de 8V G60 motor die 160 pk leverde, vierwielaandrijving en wild uitgeklopte wielkasten. Bovendien had de Golf Rallye een ander front dan de andere Golfjes dat meer leek op het front van de Corrado en Jetta. Hoewel feitelijk minder dik dan de Limited, was dit geen wolf in schaapskleren maar een wolf in wolfs(burg)kleren.

Ongeveer 5.000 werden er gemaakt. En eentje ervan kan je nu kopen op Marktplaats. Ding is alleen wel: hij is niet meer Original. 17″ velgen en een KW-schroefset zorgen voor de stance. De motor is een tot 240 pk opgepepte 1.8 20V Turbo van moderner VAG-fabrikaat. Deze is aangesloten op een blèrpijp. Brembo remmen zijn van de partij om alles weer af te stoppen.

De auto is recent keihard aangepakt en weer strak getrokken. Nieuwe lak, nieuwe dorpels, nieuwe voorruit, nieuwe accu, enzovoorts. Het lijkt erop dat degene die dit gedaan heeft een typisch gevalletje ‘hij is af, nu moet ‘ie weg’ te pakken heeft. De auto wordt immers nu aangeboden op Marktplaats. Wel voor een optimistische 34999,99 Euro. Koop dan?

