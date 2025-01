Trump keurt weg met radioactief afval goed

Vrijheid is een weg met radioactief afval erin verwerkt. Wait…what?

De wereld houdt de adem in nu Donald Trump eind deze maand de teugels van het machtigste land ter wereld weer in handen neemt. Voor mensen met bitcoin is het geen horrorscenario, maar er kleven misschien ook wat nadelen aan een nieuw Trump-presidentschap. In algemene zin is het episch dat er minder overheidsbemoeienis komt. Maar het probleem is dat dingen zoals nucleair afval verwerken in wegen van Trump ook mag.

De EPA heeft namelijk een voorstel goedgekeurd van een kunstmest-maker in ‘Murica, om op hun eigen terrein een weg aan te leggen met radioactief afval erin verwerkt. Dit was al goedgekeurd onder het vorige presidentschap van Trump. Echter zette Sleepy Joe er een dikke vette streep doorheen. Nu komt Trump echter terug en warempel: de Environmental Protection Agency (jawel), keurt het toch weer goed.

Het gaat allemaal om fosforgips, een stof die vrijkomt als bijproduct van de fabricatie van kunstmest. Fosforgips bevat verhoogde niveaus van NORM (Natuurlijk Voorkomend Radioactief Materiaal), zoals radium (Ra-226), uranium (U-238), thorium (Th-238), polonium (Po-210), lood (Pb-210) en radon (Rn-222). Allemaal dingen waar mens en dier niet per se kerngezond van worden.

Over hoe eng het spul uiteindelijk werkelijk is wordt geredetwist. Waarschijnlijk is het niet zo erg als kamperen in Tsjernobyl, zoals enkele Russische troepen enkele jaren geleden deden. Maar ja, ga je er elke dag overheen rijden als het niet hoeft? Waarschijnlijk niet. De gebruikelijke praktijk is dat het materiaal wordt opgeslagen in grote daarvoor bestemde ruimtes, om aldaar langzaam aan radioactiviteit te verliezen.

Troep verkopen als basis voor wegenbouw in plaats van deze op te slaan tegen kosten is echter lucratiever. Dus zien producenten het wel zitten om dat te doen. Het is bijzonder dat uitgerekend het Environmental Protection Agency, dat toegeeft dat de stoffen in basis schadelijk zijn, hierin meegaat. Maar ja, zij stellen dat het een proef is waarbij ze een en andere kunnen monitoren en dat burgers er niet aan blootgesteld worden omdat de weg op privé terrein ligt. Tegenstanders zien het logischerwijs als een eerste stap richting toepassing in wegen die wel publiek toegankelijk zijn.

Wel verdraaid. Moeten we dan toch op Partij voor de Dieren stemmen? Laat het weten, in de comments!