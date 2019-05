Deze Volkswagen is een must voor de GTI-liefhebber

Een Golf GTI is leuk, alleen kun je er niet in slapen. Hier is het antwoord.

Soms kom je van die projecten tegen waar je eigenlijk alleen maar blij van kunt worden. Van die projecten die een glimlach op je gezicht toveren. Deze omgebouwde Volkswagen Transporter T6 is zo’n project.

Het bedrijfsbusje is omgetoverd tot een camper, maar daar blijft het niet bij. Vanworx, zoals het bedrijf uit Engeland heet, is een stapje verder gegaan met deze Transporter T6. De Volkswagen werd aangepakt met een GTI-thema in het achterhoofd. En dat zie je terug aan het uiterlijk én in het interieur. Ze noemen deze versie de Edition-reeks.

Aan de buitenkant oogt het ding net even wat sportiever met bijvoorbeeld 18-inch lichtmetalen wielen en striping. Dat is echter niet het belangrijkste. Vanworx heeft in het interieur gekozen voor stoelen met het iconische ruitjespatroon, natuurlijk bekend van de GTI’s van Volkswagen.

Verder zijn alle zaken die je van een moderne camper verwacht aanwezig. Een koelkast met vriesvak, stoelverwarming voor de bestuurder en de passagier daarnaast, een bed met plek voor twee personen, een keukentje en twee gaspitten die werken met een Webasto diesel verwarmingssysteem.

Al dat moois komt wel met een prijs. Vanworx vraagt £61.898 voor de 150 pk diesel. Dat komt omgerekend neer op ruim 72.000 euro.