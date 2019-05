Wat deze nieuwe Continental en BMW gemeen hebben

Wie nu zegt 'omdat ze beide grotendeels Duits zijn' is af. Ook al klopt het wel.

Om te beginnen: verwarring alom. Het betreft namelijk de Bentley Continental Convertible Bavarian Edition by Mulliner. Ja, Bentley mag dan wel deels van VW zijn, maar het is Rolls-Royce die bij het Beierse BMW aangesloten zit. De banden tussen Bentley en Beieren zijn daarom niet helemaal duidelijk. Volgens het persbericht is het omdat Bentley Beieren een mooie regio vindt. Of er daarom ook een Flevoland-editie komt, is niet bekend.

We kunnen wel zien wat er veranderd is aan de Bentley. De auto is dus samengesteld door Mulliner, de Ad Personam/Exclusive-achtige bespoke-afdeling van Bentley. Die hebben de auto de lakkleur Glacier White meegegeven. Het stoffen cabriodak is uitgevoerd in Imperial Blue. Dit omdat die kleuren in een ruitjespatroon lijken op de Beierse vlag. Dat ruitjespatroon komt ook terug in de lederen zwarte stoelen. Daarnaast is de Beierse vlag ook te zien op de flanken van de auto en in de hoofdsteunen. Ook staat er ‘Bavaria Edition’-badge op de treeplanken van de auto. Dat heeft nog een leuke tweede betekenis voor bierdrinkers. Het gehele stuk aluminium in de treeplanken zelf heeft groot de letters ‘Bentley’, samen met de jaren 1919 en 2019. Bentley viert hun 100-ste dit jaar.

De Bavaria Edition zal in een oplage van één stuks gebouwd worden. Voor wie het dus eens is met Bentley over de pracht en praal van de Zuidoost-Duitse regio, de kans is dat je al te laat bent. Zoals we in dat geval zeggen: gelukkig hebben we de plaatjes nog.