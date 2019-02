Deze Volkswagen Transporter geeft de verkeerde indruk

De eerste indruk is altijd belangrijk.

De gemiddelde pakketbezorger zal bij het zien van deze Volkswagen meteen enthousiast worden. Wat zou er met deze bestelbus zijn gebeurd? Het uiterlijk geeft in elk geval de indruk dat we hier met iets serieus hebben te maken.

Serieus is het project zeker geweest, maar niet zozeer op het gebied van performance. Waar we naar kijken is de nieuwe ABT e-Transporter. Voor de Autosalon van Genève heeft de Duitse tuner het busje versiert met stickers, spoilers en dikke 20-inch velgen. Zoals de naam al doet vermoeden is hier sprake van een elektrische aandrijflijn en de cijfers zijn niet heel spannend. Het busje is goed voor 110 pk en 200 Nm koppel. Meer show dan go in dit geval.

De elektrische Transporter beschikt over een accupakket van 37,3 kWh. De actieradius bedraagt 208 kilometer. ABT heeft de aandrijflijn in eigen huis ontwikkeld op basis van deze Transporter T6. Aangezien ABT met Volkswagen Commercial Vehicles een samenwerking heeft lopen, kan de elektrische bus via Volkswagen gekocht worden. De tuner verwacht in het derde kwartaal van 2019 de eerste exemplaren te leveren van de elektrische Transporter. ABT doet ook dingen met elektrische auto’s waar je wél enthousiast van kan worden. Kijk bijvoorbeeld naar de elektrische Audi RS6-E Avant die ze hebben gebouwd.