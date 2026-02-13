Nederlandse Volvo P1800 ES restomod heeft een moderne vijfcilinder

Niels van Roij heeft weer een nieuw project en deze keer is het geen one-off!

De P1800 is een van de gaafste auto’s die Volvo gebouwd heeft. Dat was vooral vanwege het design, motorisch gezien was het allemaal niet zo spannend. Daar heeft een Nederlands bedrijf echter verandering in gebracht.

P1800 restomod

Dit is niet de eerste keer dat we een P1800 restomod zien. Je kent vast de P1800 Cyan nog wel, een epische restomod van het voormalige Polestar. Het Nederlandse Autoforma kiest echter voor een iets ander recept. Zij hebben de P1800 ES als basis genomen, oftewel de shooting brake.

De naam Autoforma zegt je misschien niks, maar zo heet het restomodbedrijf van Niels van Roij tegenwoordig. Zij hebben de handen ineen geslagen met Volvo-specialist Lotte. Het resultaat is de ‘Norrsken’ Volvo P1800 ES restomod.

Vijfcilinder

De restomod is verkrijgbaar in verschillende gradaties, maar we focussen op de meest uitgebreide ombouw. Dat is de Forward Fashionista. Deze is voorzien van een moderne T5 vijfcilinder. Dat is een mooie upgrade ten opzichte van de standaard 2,0 viercilinder. En het maakt deze auto ook uniek ten opzichte van de Cyan, want die had een viercilinder uit de S60 TC1.

Autoforma heeft niet alleen een andere motor in de P1800 gelepeld, ook de rest van de techniek is gemoderniseerd. Zo is de ophanging aangepakt, hebben de remmen een upgrade gekregen en is de auto voorzien van een vernieuwde stuurinrichting met stuurbekrachtiging. De exacte technische details zijn nog niet bekend.

Gemoderniseerd uiterlijk

Bij een restomod hoort ook een gemoderniseerd uiterlijk. Een aantal verschillen was je waarschijnlijk al opgevallen. De Norrsken is verlaagd en voorzien van nieuwe velgen, brede wielkasten, LED-verlichting en een spoiler achterop. De chromen accenten kunnen ook antraciet of zilver worden gemaakt, maar dat is optioneel.

Ongetwijfeld zijn er mensen die niks van het moderne uiterlijk moeten hebben, maar daar heeft Autoforma ook aan gedacht. Zo bieden ze ook de Heritage Heaven aan. Die is een stuk subtieler aangepast, met behoud van de klassieke looks en de originele motor. En dan is er ook nog een middenweg, genaamd Modern Marvel. Deze heeft ook geen vijfcilinder of widebody, maar wel LED-verlichting, aangepaste ophanging en meer vermogen.

Prijs

Waar Niels van Roij’s eerdere creaties vaak one-offs waren, wordt deze P1800 restomod in een beperkte oplage gebouwd. Autoforma mikt op vijf stuks per jaar. Wat kost zoiets? Als je voor de volledige restomod gaat – de Forward Fashionista dus – ben je minimaal €321.000 kwijt. Dat is heel veel geld, ongeveer het tienvoudige van wat een piekfijne standaard P1800 ES kost. Of dat het waard is? Dat mogen jullie laten weten in de reacties.