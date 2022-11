Warme hatchback voor 7.000 – Autoblog Advies

De leukste warme hatchback voor 7 mille, waar kom je dan op uit?

Auto’s gaan veel langer mee dan vroeger. Zo net na het millenium reed namelijk bijna niemand meer in een jaren ’80 auto. Ja, Mercedessen waren in trek (want onverwoestbaar), maar de jaren ’80 auto’s verdwenen in rap tempo. We zijn nu twintig jaar verder en nog steeds zie je geregeld een jaren ’90 auto. Een 206, Micra of Ibiza uit de periode zie je geregeld voorbij komen. Motorisch is het vaak best aardig, het is wachten totdat roest een einde maakt aan de auto. Of het moment dat een beurtje duurder wordt dan de aanschafprijs.

Maaike heeft een Opel Corsa uit 1997 die maar BLIJFT rijden. Het is een keurige 1.4 automaat die nu echt wel ‘op’ begint te raken. Samen met haar vrienden rijdt Maaike zo’n 30.000 km per jaar, dus dan is het ook maar de vraag hoe lang je dan in zo’n oude auto wil rondrijden. Ze zoeken een auto die sportief én betrouwbaar is. Sinds kort heeft Maaike een vriend die heel erg veel Autoblog leest. Allereerst vriend van Maaike: thanks! Heel tof!

Dan de vervangende auto. Dat moet een leuke warme hatchback worden. Maaike heeft een budget van zo’n 7.000 euro, ze gaat er niet van uit dat de inruilauto nog veel op gaat leveren. Je kan het overigens altijd proberen. Handelaren krijgen altijd 50 tot 100 ervoor op de sloop. Dan is er ook altijd nog wel een paar honderd euro marge. Maaike wil graag dat de auto zuiniger, veiliger en sneller is dan de oude Corsa. Dat lijkt ons niet een heel erg groot probleem.

De wensen en eisen voor een warme hatchback voor Maaike (en haar nieuwe Autoblog-lezende vriend) kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Opel Corsa 1.4 swing Koop / lease: Koop Budget: € 7.000 Jaarkilometrage: 30.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Meer auto iets zuiniger, veiliger, een stuk sneller. Moet wat langere afstanden gaan afleggen dus cruise control zal fijn zijn. Gezinssamenstelling: Me, Myself and I Voorkeursmerken / modellen: Suzuki Swift Sport – Renault Twingo RS No-go merken / modellen: Lancia Ypsilon – Fiat Multipla

De Twingo en de Swift

Zowel de Renault Twingo Renault Sport als de Suzuki Swift Sport zijn twee heel erg leuke hatchbacks. Relatief goedkoop in aanschaf, relatief zuinig en lekker voordelig qua motorrijtuigenbelasting en verzekering. Ook het onderhoud valt heel erg mee. Qua betrouwbaarheid scoort de Twingo bovengemiddeld goed en heeft de Swift voor een Japanner wel wat aandachtspuntjes.

In het budget kun je ze prima vinden. Echter, in beide gevallen kunnen we ze niet aanraden. Dat komt simpelweg doordat ze als allround warme hatchback net wat verfijning missen. Op langere stukken is een straf onderstel met korte overbrengingen niet echt een zege. Het zijn wel geweldige auto’s ‘voor erbij’.

Volkswagen Polo GTI (6R)

€ 6.500 (particulier)

2012

150.000 km

Ja, als je kijkt op Internet zie je Polo GTI’s van een nieuwere generatie te koop staan. En in principe zijn dat perfecte auto’s. Het zijn perfecte daily’s die ook nog leuk zijn om een B-weggetje mee te rijden. De motor is in basis briljant: zuinig en dociel als je rustig aan doet en behoorlijk pittig als je haast hebt. Hetzelfde geldt voor de standaard automaat: je kan er normaal mee doen, maar hij functioneert ook bij boenderen. Het interieur is zakelijk en volwassen, met prima afwerking en uitstekend materiaalgebruik. De zitpositie is iets te veel ‘op de bok’, maar je houdt het er lang op uit.

Klinkt geweldig toch? Er is een addertje onder het gras. Of, zoals mijn docent elektrotechniek zou zeggen: en gigantische Anaconda onder het gras! Deze Polo GTI’s zijn behoorlijk onbetrouwbaar (check het Polo 6R Aankoopadvies). De motor en transmissie zijn de grote zwakke punten. Er zijn voldoende eigenaren die het onderhoud telkens hebben uitgesteld en er zijn er een paar die het (al dan niet onder coulance) hebben verholpen. Dit geldt ook voor de Skoda Fabia RS en Seat Ibiza Cupra, die gebruiken van dezelfde gebrekkige techniek. Als het werkt, zijn het de perfecte auto’s voor deze aanvraag, maar daar gaat het dus mis.

Volkswagen Polo GTI (9N3)

€ 6.750

2009

130.000 km

In plaats van het gevoel dat hebben dat je op eieren moet rijden, kun je ook kijken naar een laat exemplaar van een oudere generatie. Ja, dan heb je niet een hypermoderne auto, maar wel een leuke warme volwassen hatchback. Destijds (bij introductie) vond men de Volkswagen Polo GTI een beetje braaf en saai. Tegenwoordig zijn moderne auto’s dusdanig saai/volwassen om te rijden, dat de GTI ineens old-school leuk is. Een speelse GTI is de Polo absoluut niet. Maar die motor trekt er lekker aan, de wegligging is sportief en comfortabel genoeg en de zitpositie is stiekem beter dan in zijn opvolger. Het grootste voordeel is de betrouwbaarheid. De motor en bak zijn véél sterker. Ook kan iedereen eraan sleutelen én zijn onderdelen makkelijk te verkrijgen.

Even een klein puntje ervaringsdeskundigheid: de jongere broer van ondergetekende heeft toevallig zowel een Volkswagen Polo GTI als een Swift gehad. Om over dijkwegen te jagen of door de Nord-Eiffel te jagen, is de Swift leuker. De Polo stuurt lichter en is merkbaar sneller, vooral onderin. Ook is het onderstel minder scherp. De Polo GTI voelt minder speciaal aan. Als je veel op de snelweg rijdt en ook veel woon-werk-kilometers moet maken, is die Polo een fijner compromis. Als je iets leuks wel hebben, raadt hij de Suzuki aan.

Opel Corsa OPC (D)

€ 6.450

2009

95.000 km

Als je veel waar voor je geld wil, kijk eventjes naar de Opel Corsa. Gek genoeg vergeet iedereen dat. De gewone modellen vinden gretig aftrek, maar men vergeet de sportieve versies. Er zijn er drie die in aanmerking komen: de 1.4T OPC-Line, 1.6T GSI en de OPC. In dit geval raden we de GSI aan. In het budget kun je namelijk heel fraaie exemplaren vinden die minder dan een ton op de klok hebben staan. Ze zijn rijk uitgerust.

De transmissie is even iets waar je op moet letten (net als deze mogelijke issues in het Opel Corsa D Autoblog Aankoopadvies). Om te rijden is deze Opel een prima allrounder. Niet té sportief, maar zeker niet week. Maak er sowieso even een proefritje mee. Is het te sportief? Pak de 1.4T. Vind je ‘m te traag of te braaf? Kijk naar de OPC.

Ford Fiesta Sport 1.6

€ 6.950

2011

115.000 km

Als je een sportieve en verstandige warme hatchback zoekt, kijk vooral even naar de Ford Fiesta. Ten opzichte van de auto die je hebt is dit al veel meer auto. In dit overzicht is het echter de speelse optie. De wegligging is verreweg het leukste in deze auto. De besturing is prettig, het schakelen gaat lekker en die kont komt een klein beetje om bij gaslos. Het is nooit gevaarlijk, maar het feit dat je opties hebt in een bocht (in plaats van terminaal onderstuur) is prettig.

De motor is een lekker toerenmakertje. Je moet de Ford wel op zijn staart trappen voor acceptabele prestaties. Daarmee is het meer de auto voor B-wegen en minder de snelweg. Maar het kan prima. Complimenten aan de designers van Ford, want de Fiesta ziet er (zeker in deze Sport-uitvoering) nog modern en fris uit. Aandachtspunten zijn er ook, alhoewel het vooral rammeltjes en afwerkingsmissertjes zijn. Check hier ons Ford Fiesta aankoopadvies.

Renault Clio GT 1.6

€ 6.540

2012

90.000 km

Een logische stap van de Twingo Renault Sport is natuurlijk naar de Clio Renault Sport. Als je niet te veel kilometers op de klok wil hebben, dan is de R.S. buiten budget. Maar er is nog een alternatief in de vorm van de Clio GT 1.6. Je zou denken dat het de 1.6 is met een sportpakketje, maar er is meer gedaan door Renault. Ten opzichte van de Clio 1.6 Dynamique heeft de Clio een leuke bodykit, luxere uitrusting en mooie wielen. Dat niet alleen, ook de motor is echt anders.

De 1.6 levert nu 128 pk. Ten opzichte van de Twingo is de Renault Clio GT iets minder vlot, maar het is wel een prettigere auto voor elke dag. Het enige is dat het modelletje een beetje op leeftijd begint te raken. De Corsa en Fiesta ogen iets frisser, maar dat is ook een beetje smaak. Alle aandachtspunten kun je bekijken in ons Renault Clio III aankoopadvies!

Fiat Punto Evo 1.4 16v Multi-Air Sport (199)

€ 6.450

120.000

2012

Het geld hoeft niet eens allemaal op, he? Je kan namelijk ook op zoek gaan naar de mooiste Fiat Punto van Nederland. Een Abarth valt nét buiten het budget. Dit is zeg maar het subtop-model van de Punto-lijn. Als het gaat om design, is het nog steeds een perfect kleintje. Qua lijnvoering gaat er niets boven zo’n Italiaan.

Het interieur van de Grande Punto was niet heel erg denderend, maar in de Punto Evo werd het al een stuk beter. De Sport-uitvoering heeft dan ook nog eens prettige sportstoelen. Qua uitrusting zit het verder ook wel snor met deze Fiat. In het budget kun je kiezen uit de mooiste uitvoeringen, ook wel een keer lekker. Het Punto Evo aankoopadvies kun je hier bekijken.

Mercedes-Benz C350 Sportcoupé (CL203)

€ 6.500

2007

155.000 km

Ok, het is geen B-segment hatchback. Het is ook niet echt een warme hatchback, doch ook niet koud of heet. Nee, deze Mercedes-Benz C-Klasse driedeurs is iets bijzonders. Als je langere stukken rijdt, wil je wellicht gewoon een fijne en comfortabele auto. Iets met een beetje pit. Maar je wil niet een grote bak hebben. Nou, dan is zo’n C350 echt hilarisch. Onder de kap ligt een veel te dikke 3,5 liter V6 die goed is voor 272 pk.

Omdat het zo;’n grote atmosferische motor is, voelt dat ook absoluut niet getergd aan. Zo dynamisch als Mercedes-Benz ‘m in de folder aanprees is de auto niet, maar de auto heeft een fijne goedmoedige balans. Ja, die V6 drinkt een beetje, vandaar Yolo, maar de bang for Buck is ongekend met dit ding. Onderhoud is wel een dingetje, dus check even goed het Mercedes C-Klasse 203-aankoopadvies!

