Volkswagen Polo of Aston V8 Vantage? Kies maar!

Ga jij voor een Volkswagen Polo of Aston Martin V8 Vantage?

De afgelopen tijd zit ondergetekende iets dwars. Een Volkswagen Polo GTI aanschaffen zit er niet in. Het is geen GR Yaris of Fiesta ST200 zoals collega @Bart heeft, maar het is zo’n perfecte allrounder. Mijn vriendin kan ‘m elke dag gebruiken voor de korte ritjes naar haar kantoor. En dan in het weekend kan ondergetekende ‘m tunen en gebruiken als hobby-auto.

De nieuwprijs lag aanvankelijk op iets minder dan 30 mille. Dus met een paar jaar afschrijving zouden ze nu al iets betaalbaarder moeten zijn. Dat is helaas niet het geval. Nieuw kost een Polo GTI tegenwoordig 37.995 euro (ja, echt waar) en gebruikte exemplaren met weinig kilometers kosten meer dan de nieuwprijs. Natuurlijk, die 30 mille is een ‘kale’ prijs en niemand koopt een nieuwe kale Polo GTI, maar toch.

38 mille

Of men nu wel een nieuwe Polo GTI gaat kopen, valt nog te bezien. Want onze hoofdredacteur @michaelras kwam namelijk deze occasion tegen. Stel, je hebt die 38.000 euro bij elkaar gespaard en gaat een auto kopen. Welke merknaam wil je het liefste bovenaan het koopcontract hebben staan? Volkswagen of Aston Martin?

Precies. Want in Meppel staat namelijk deze Aston Martin V8 Vantage te koop. Het is een exemplaar uit 2007, dus een van de vroegere exemplaren. In dit geval met de 385 pk sterke Jaguar V8 die alleen in de V8 Vantage geleverd is (Jaguar gebruikte ‘m zelf niet namelijk). Uiteraard is er een klein addertje onder het glas. In dit geval is het de kilometerstand. Deze Aston Martin V8 Vantage heeft namelijk 175.511 kilometers achter de versnellingsbak.

Maar er zijn ook verzachtende omstandigheden, naast de lage prijs. De auto is afkomstig van de tweede eigenaar en de auto is origineel Nederlands. De historie is gewoon bekend. Dat scheelt een enorme slok op de borrel! Qua uitvoering is de auto een beetje saai: zwarte lak met zwart leer. Die velgen zijn achteraf zwart gemaakt (nieuw was alleen zilver en donkergrijs mogelijk bij dit model), maar dat is niet onoverkomelijk.

Volkswagen Polo of Aston?

Verder valt ons vooral op wat voor een beauty de V8 Vantage is. Het ontwerp staat nog als een huis en zal waarschijnlijk nooit meer overtroffen worden. De auto is uitgerust met de Sportshift-transmissie. De motor is goed voor 385 pk, waardoor je in 5 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten. De topsnelheid is 280 km/u, terwijl de auto nieuw meer dan 150 mille koste. De advertentie van de Aston Martin V8 Vantage kun je hier bekijken. Wel handig om even het Aston Martin V8 Vantage aankoopadvies hier te bekijken.

In de andere hoek staat de Volkswagen Polo GTI. Die is 1.000 euro duurder dan de Aston Martin en heeft 207 pk. Metallic lak is een optie, lederen bekleding is niet mogelijk af-fabriek. De Polo gaat in 6,5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnlheid van 240 km/u. De Polo GTI kun je hier samenstellen.



Uiteraard hebben we ook een Polo GTI rijtest voor je (wel het pre-facelift model met 7 hele pk’s minder):

Video can’t be found

Kortom, kies maar! Wil jij geld uitgeven aan eventuele Polo-afschrijving of aan de Aston Martin-garage? Dus Volkswagen Polo of Aston? Laat het weten, in de comments!