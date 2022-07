Deze witte Audi A3 is trager dan de S3 van Ruben

Maar er zitten wel nieuwe patta’s onder deze witte Audi A3 en hij ligt wat lager.

Zoals jullie weten houden wij op de redactie van de betere aftermarket velgen. Denk aan OZ, BBS, Enkei, Rays of Sparco. BBS komt geregeld in het nieuws. Enerzijds omdat de Autoblog duurtesters geregeld van een setje BBS-wielen worden voorzien.

Anderzijds omdat ze echt constant failliet gaan. Echt waar, sinds 2000 is BBS vaker op de fles gegaan dan Spyker. Nou, nee, dat is niet waar, maar het scheelt niet veel.

Op dit moment bevindt de velgenboer in rustiger water. Dat komt doordat ze overgenomen zijn door KW Automotive. Deze onderstelspecialisten (bekend van de geel-paarse Variant-schroefsets) zijn al bekend met de clientèle. Net als alle mensen ter wereld willen BBS klanten uniek zijn en dus worden ze op hun wenken bediend met het nieuwe ‘Unlimited’-programma.

Unlimited

Dat is een nieuw programma van BBS om de wielen maar naar smaak te configureren. Zo zijn er nu speciale adapters van BBS waardoor je een velg alsnog passend kan maken voor je auto.

Niet alleen vanwege de maat (5×117,5 naar 5×120 bijvoorbeeld), maar ook om de ET-waarde iets aan te passen. Inderdaad, het functioneert meteen als spacer.

Je kunt gaan tot wel 50 millimeter aan dikte. Normaliter zouden we dit soort strapatsen niet aanraden, maar als de fabrikant van de wielen er zelf mee komt, zou het goed moeten zijn.

BBS biedt deze onderdelen aan zodat mensen de velgen mee kunnen nemen naar hun volgende auto. Een andere reden is om de velgen tóch passend te krijgen.

Velgen witte Audi A3

De wielen zijn in dit geval op een Audi A3 van de laatste generatie (de ‘8Y’) gemonteerd. Aan de voorkant zijn ze 9 inch breed en meten ze 20 inch in diameter. Achter zijn ze zelf 9,5 inch breed! Een breedset op een Audi zonder R8-logo is een beetje vreemd, maar het komt gek genoeg vaker voor.

Belangrijker is dat je de CI-R velg kunt krijgen in meer kleuren: satijnzwart, satijnbrons, satijngoud, hoogglans zwart, satijn witgoud, satijn indigo-blauw of platinum zilver. Voorheen kon je alleen grijs, zwart of goud krijgen.

In dit geval is de de witte Audi A3 voorzien van een schroefset van – hoe kan het ook anders – KW! Hij ligt naar onze smaak nét ietsje te laag, maar dat kun je dus prima zelf aanpassen.

Het enige nadeel: voor een relatief standaard witte Audi A3 is het misschien een beetje overkill. Bij een Audi S3 past beter, maar is een stuk duurder. Dus wat moet je doen?

Simpel, koop de Audi S3 van Ruben die bijna helemaal af is. Monteer deze BBS CI-R velgen en de KW schroefset en je kunt er weer jaren tegenaan!

