Deze zeldzame hatchback uit 1990 kost 35k

Deze van origine zeer belegen en oersaaie hatchback uit 1990 kost in deze uitdossing nu nog 35 duizend euro…

Ondergetekende is een kind uit de jaren tachtig en opgegroeid in de jaren negentig. De straten stonden toen vol met auto’s als de Citroën BX, de Ford Escort, de Volkswagen Golf én natuurlijk de Opel Kadett.

In het huidige straatbeeld zien we eigenlijk nog maar weinig van deze auto’s. De Golf natuurlijk wel, maar niet de versies die in de jaren negentig rondreden. De Opel Kadett is überhaupt al een zeldzame verschijning heden ten dage, maar de Kadett die we op Marktplaats spotten is nog wel een categorietje zeldzamer.

Zeldzaam, zeldzamer, zeldzaamst

Van deze Opel Kadett GSI Mattig zijn er namelijk maar zo’n 19 stuks gemaakt. Dit is nummer 15 en hij ziet er tip top uit. In 1990 was de auto dus al zeldzaam, maar nu vermoeden we dat je niet gauw een tweede vindt. Zeker niet in deze staat.

Onder de motorkap een 150 pk sterke 2.0 16V motor. Die legt 150 pk op de weg. Getallen waar de huidige elektrische auto’s om moeten lachen, maar deze Opel weegt 1.080 kilogram en in 1990 was je met die cijfers gewoon nog het mannetje (of vrouwtje).

Tuner Mattig

De Opel Kadett GSI is door de Duitse firma Mattig voorzien van een extreme breedbouw set (ook bekend van de beroemde film Manta Manta). Ook van Mattig zijn de RVS uitlaat, de koplampen, de motorkap luchtinlaten en de extreme spoiler.

De auto is voorzien van een Recaro OPC interieur en de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. De auto heeft elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrische ramen. Ja ja! Kom er maar eens om.

Digitale cockpit

Persoonlijke favoriet is de digitale GSI 16V cockpit. Daar ga ik persoonlijk erg goed op. Ook een leuk detail is het feit dat de originele Opel Kadett GSI radio met de originele vier speakers er nog in zit. En de hoedenplank is onaangetast.

Al dat moois mag 35 duizend euro kosten. Dan heb je meteen een mooi beleggingsobject. Ermee rijden in Nederland is voor eigen risico, want de uitlaat kan dan van RVS zijn, die Opeltjes konden heel erg goed roesten. Koop dan?