In dit vakantieland kun je maar beter niet in je eentje rondrijden

De milieuzone kennen we inmiddels in heel Europa, maar in dit vakantieland maken ze het wel heel bont! En nee, het is niet Frankrijk…

Steeds meer landen en steden haten automobilisten. In vakantieland Frankrijk bijvoorbeeld is de milieuzone zeker in de hoofdstad al een dingetje. In Parijs is dieselen en dieseltanken bijna een misdaad, mag je nog maar 50 op de Périphérique en betaal je voor parkeren met je SUV de hoofdprijs.

Daarnaast meldden we eerder dit jaar al dat op de ringweg van Parijs van 07.00 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur, van maandag tot en met vrijdag de linkerrijstrook verboden terrein is voor alleenrijders.

Dit vakantieland gaat nog een stapje verder

Maar het kan nog erger. De Spaanse regering heeft namelijk nieuwe ideeën voor de lage emissiezones in het land. En dat gaat een stuk verder dan een linkse rijstrook verboden maken voor mensen die alleen in de auto zitten.

Nee, in vakantieland Spanje wordt de gehele milieuzone gewoon verboden voor mensen die alleen in de auto zitten. Je mag dan bijvoorbeeld het centrum van Barcelona of Madrid alleen nog maar in als er minimaal twee mensen in de auto zitten.

Dat wordt kinderen achterin op kussentjes of extra hoge stoelen, anders kijkt tío policía er overheen. Zit je in dat toffe hotel met parkeergarage in de stad, dan kun je niet alleen even boodschappen gaan doen in de supermercado buiten het centrum. Het hele gezin moet mee!

Het kan nog erger!

De plannen gaan nog verder. Ook wil de regering van Spanje het mogelijk maken om binnen de milieuzones niet alleen puur op CO2-uitstoot te beperken, maar ook op de beschikbaarheid van geavanceerde rijassistentiesystemen in de auto. Daar ga je met je instappertje met Euro 6-motor.

Kortom, ook in Spanje haten ze automobilisten. Hoe ze precies gaan controleren, welke systemen je wel of niet in je auto hebt, is nog een beetje vaag. Waarschijnlijk kom je net als in Duitsland en Frankrijk met je auto in aanmerking voor een bepaalde sticker en kan die sticker dan gecontroleerd worden.

Dat geldt nu nog niet voor buitenlandse voertuigen, die kunnen terecht met Deense, Duitse, Franse of Oostenrijkse milieusticker, maar die zijn enkel gebaseerd op uitstoot. Dat wordt complex voor een milieuzone in je vakantieland. Straks een hele rij stickers op je voorruit als je graag door Europa reist.

Gemeentes met een milieuzone zijn ook verplicht hun voorwaarden rondom de lage-emissiezones duidelijk te communiceren. Én actieve systemen voor toegangscontrole te installeren. “Zachte” controle door de Spaanse BOA is niet meer toegestaan straks.

De nieuwe mogelijkheden voor emissiezones zijn nog niet definitief, maar ook op vakantie naar Spanje wordt zo weer een stukje ingewikkelder. Ik heb getwijfeld over België…

Foto credit: Ajuntament Barcelona