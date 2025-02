Republikeinen willen snel 1.000 Dollar belasting op EV’s

Niet alleen moet de tax credit van 7.500 Dollar verdwijnen, daarnaast willen Republikeinen 1.000 Dollar aankoopbelasting op EV’s. Elon zal blij zijn…

Er zijn wat kleine wijzigingen gaande aan de andere kant van de plas. In de eerste dagen van het tweede Presidentschap van Donald Trump, gaat de boel volledig op de schop. Elon Musk en zijn lost boys van DOGE ontmaskeren corruptie bij de vleet en racisme en seksisme als officieel overheidsbeleid (DEI) heeft afgedaan. De met belastinggeld gefinancierde cancel-maffia wordt met miljoenen per dag gecancelled. Musk en zijn volgers delen de successen transparant op een speciale website en op X.

Deze daadkracht en dit gogme ten spijt, is het natuurlijk wachten op het moment dat Trump en Musk ruzie krijgen. Dat kan in feite elke dag gebeuren. Maar het helpt vermoedelijk niet als Trump en de Republikeinen aan de portemonnee van Musk komen.

Elon heeft eerder aangegeven dat hij het niet erg zou vinden als de Republikeinen de ’tax credit’ van 7.500 Dollar op EV’s afschaffen. Zijn stelling is dat zo lang dat voor iedereen hetzelfde is, hij de concurrentie met de EV’s van GM, Ford en Stellantis wel aankan.

Doch een plan van veertien Republikeinse senatoren gaat verder. Zij willen niet alleen de credit van 7.500 Dollar afschaffen, maar ook 1.000 Dollar eenmalige aankoopbelasting invoeren op EV’s. De redenatie daarachter is herkenbaar voor Nederlanders. EV’s zijn namelijk zwaar en vreten daarom asfalt op. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk.

De partijbonzen democratisch gekozen leiders stellen dat auto’s met verbrandingsmotor gedurende hun leven accijns moeten betalen die aangewend wordt om wegen te onderhouden. Nu is dat bedrag in Amerika veel lager dan in Nederland. Doch in tien jaar zou het gemiddeld optellen naar 1.000 Dollar. Wel zo eerlijk om dat EV kopers ook te laten betalen dus. In Nederland zit er nu ook een beetje BPM op EV’s.

In Amerika zeggen critici echter dat deze Senatoren Big Oil supporten. Initiatiefnemer John Barrasso heeft afgelopen verkiezingscyclus 781.381 Dollar ontvangen om hem te steunen. Ook andere ondertekenaars kregen zescijferige bedragen. Geld is immers ook free speech. Maar nu Tesla onder vuur ligt, helpen dit soort dingen Tesla niet natuurlijk. Hoe lang geef jij het huwelijk tussen Donald en Elon?