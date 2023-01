Dief jat benzine in Breda, maar heeft een dieselauto

Tsja, daar sta je dan. Steel je benzine, gooi je het in je dieselauto en kom je stil te staan.

Kijk, niet iedereen is even slim. Gelukkig maar want dan zouden we allemaal hetzelfde zijn. Ook zo saai toch? Desondanks heb je wat exemplaren rondlopen waarvan je denkt: nou die is niet helemaal van deze wereld. En vandaag hebben we een goed voorbeeld daarvan!

Dief jat benzine, heeft een dieselauto

In Breda, op Oudejaarsdag, heeft de politie een benzinedief opgepakt. Dat was voor de agenten niet zo moeilijk, want de auto van de dief deed het niet meer. Dit komt omdat hij benzine in zijn Volkswagen Polo gegooid heeft, terwijl het een dieselauto is. Oeps.

Het was toch al niet zo’n jofel figuur, want hij viel al op. Medewerkers van het tankstation zagen hem al eerder en hielden hem in de gaten. Dit omdat hij met afgeplakte kentekenplaten reed, dan gaan de alarmbellen al af bij de medewerkers van een tankstation. Tegenwoordig hangen tankstations vol met camera’s, mede om brandstofdieven achteraf te kunnen traceren. Zonder kenteken wordt dit een stuk lastiger.

De man heeft dit vermoedelijk eerder gedaan. De week ervoor had hij op dezelfde manier brandstof gestolen, dit deed hij overigens gewoon bij hetzelfde tankstation. Dat lukte toen wel en hij zal wel gedacht hebben dat doe ik nog even een keertje. Helaas – voor hem dan – is tanken in een stresssituatie toch niet zo makkelijk als je denkt.

Gepakt

Dieselautos lopen niet zo goed op benzine (duh). De auto reed dus een paar meter en kapte er toen mee. De medewerkers hadden dit snel in de gaten en belde de politie. Echter, de dief ging er vandoor. De moedige medewerkers hebben de achtervolging ingezet en hebben hem in de kraag gevat. Inmiddels was de politie ter plekke en de handboeien zaten snel om. De man heeft oud en nieuw in de cel mogen vieren!

Afbeelding via Politie Basisteam Weerijs op Instagram