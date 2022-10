S-Max en Galaxy nu definitief klaar

Ook het einde van de Galaxy en S-Max is aankondigd.

De automarkt is heel erg hard aan het veranderen. Dit zorgt ervoor dat automerken in rap tempo hun gamma moeten herzien. Zeker bij de traditionele volumemerken zorgt dat voor een enorme ommezwaai. Kijk maar eens naar Renault. Daar zijn in korte tijd de Talisman, Scénic, Grand Scénic, Espace en Koleos uit productie gegaan.

Bij Ford gebeurt er hetzelfde. De Fiesta en Focus gaan binnenkort uit productie en er komt geen opvolger. Dan is er nog de Mondeo: die is ook klaar. De vijfde generatie is alleen in China leverbaar. Nu is het einde daar voor de Ford S-Max en Ford Galaxy.

Echte MPV’s

Deze zijn in Nederland een tijdje geleden al van de markt gehaald. Geen geëlektrificeerde aandrijflijnen betekent in principe dat een merk in ons land kansloos is. Zeker als het ook nog geen premium auto is of crossover is. Nu was het bekend dat ze op hun einde liepen, het is nu echter definitief. De twee auto’s worden tot 2023 gebouwd en daarna is het over en uit voor de twee echte MPV’s.

De ruimtewagens waren ooit een groot succes. Van de Ford Galaxy zijn er sinds 1996 namelijk 820.000 exemplaren gebouwd. Echter, vorig jaar bleef Ford steken op 4.700 in heel Europa. De S-Max – ooit auto van het jaar – is ook een succes geweest, Ford heeft er 570.000 van gebouwd en verkocht. Afgelopen jaar waren dat slechts 7.400 stuks.

Hybride kwam uiteindelijk wel voor S-Max en Galaxy

Uiteraard mag het duidelijk zijn hoe Ford de S-Max en Galaxy gaat opvolgen: met crossovers! In het prijssegment van de vertrekkende MPV’s kun je ook kiezen voor een Ford Kuga, Ford Mustang Mach-E of Ford Explorer.

De Ford S-Max en Galaxy kregen opmerkelijk genoeg anderhalf jaar geleden nog de langverwachte ‘hybrid’-opties. Deze waren volgens Ford zelfs 10% zuiniger dan hun eigen diesels. Scheurmonsters waren het niet met een 2.5 Atkinson-cycle viercilinder en bescheiden elektromotor, samen goed voor 190 behouden paardenkrachten. In Nederland zijn deze helaas nooit geleverd. Misschien maar eens eentje importeren naar ons land, want jong gebruikte zevenzitters zijn lastig te vinden. Zeker als je geen crossover wil.

