Durf jij nog te rijden in een dikke getunede diesel?

Of sla jij over en ga je braaf zoemen in een EV in plaats van stormen in een dikke getunede diesel?

Vanochtend werd er nog even een bommetje gedropt op de zelfontbrander. Nog niet eens zo heel erg lang geleden was diesel enkel en alleen voor de veelrijders. Ze waren niet vooruit te fikken, maakten herrie en stonken. Dankzij een paar belangrijke innovaties van voornamelijk Fiat (directe injectie, common rail) was een diesel ineens erg prettig.

Maar met name het dieselgate schandaal heeft ervoor gezorgd dat we extra snel afstand nemen van de zelfontbrander. Het is gewoon niet meer bon ton om een oliestoker te rijden. En een dikke getunede diesel dan? Kan dat dan nog wel?

Manhart MH7 400d

Als het aan Manhart wel, want dit is hun laatste projectje. De auto in kwestie is de Manhart MH7 400d. Normaal gesproken doet Manhart dikke SUV’s of een enkele sportwagen, maar voor nu hebben ze een grote diesel sedan. De basis van deze auto is de BMW 740d xDrive. Aan de fraaie neus te zien, is het niet een huidig (facelift)-model.

De 740d is standaard goed voor 320 pk en 680 Nm (op zich erg mooie cijfers), maar dankzij hybride turbo’s en een opnieuw geprogrammeerde ECU stijg het vermogen naar 405 pk en het koppel naar 790 Nm. Als je zo onfatsoenlijk bent om zo’n dikke getunede diesel te rijden, moet je wel het DPF erop laten. Dat is in dit geval ook zo. Vandaar dat behaalde waarden nog redelijk behoudend zijn.

Alpina tellers op dikke getunede diesel

Er is echter meer aangepast dan de motor. Zo is de G10 20 tot 30 millimeter verlaagd, door middel van aanpassing van de luchtvering. Uiteraard zijn er ook flinke velgen, 10×22 aan de voorkant en 11×22 aan de achterzijde. Voor liggen er 265/30 R22 banden op, achter zelfs 295/25 R22. Als kers in de appelmoes is er een koolstofvezel spoiler.

Als curryketchup op de anijshagel is er de onmiskenbare gouden striping. Ja, het is herkenbaar, maar nog steeds niet smaakvol. Daarbij is het ook een beetje geleend van de Dekoset van Alpina. Over Alpina gesproken, in het interieur zien we blauwe tellers met Alpina-opschrift. Dan heb je een dikke getunede diesel en dan maak je ook onterecht een Alpina-connotatie? Dat is wel heel vergezocht. Wie doet dat nou? Mocht jij je aangesproken voelen, is er goed nieuws. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij Manhart.

