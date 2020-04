Diesel nog steeds koning voor nieuwe bedrijfswagens

De cijfers van 2019 laten zien. Diesel is nog zeer in trek onder Europese bedrijfswagens.

Wat is de beste keuze als je lekker veel kilometers moet maken? Diesel lijkt vooralsnog het enige antwoord. In de bedrijfswereld heeft er nog geen omslagpunt plaatsgevonden. Alleen firma’s die vooral in stedelijk gebied opereren kunnen elektrisch als een eventueel alternatief zien.

Dat diesel nog steeds de koning is onder bedrijfswagens maken de Europese cijfers duidelijk. Volgens de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) betroffen 92,8 procent van de nieuw verkocht bedrijfswagens in 2019 een diesel. Slechts 4,4 procent koos voor benzine. En 1,2 procent heeft gekozen voor een elektrische bestelauto. De categorie ‘alternatief’ is goed voor 2,8 procent.

Er werden in 2019 maar liefst 1.956.004 diesel bedrijfswagens verkocht in de Europese Unie. Dat is een stijging van 2,4 procent in vergelijking met 2018. Duitsland gaat aan kop met een stijging van 7,7 procent. Ook in Frankrijk (+3,4%) en het Verenigd Koninkrijk (+1,7%) stegen het aantal bestelauto’s met een zelfontbrander. Andere landen hadden juist met een daling te maken. Het gaat hier om Italië (-0,3%) en Spanje (-4%).

93.373 van de nieuwe bedrijfswagens in de EU in 2019 betroffen een benzine bestelauto. Met 26.107 nieuwe elektrische bedrijfswagens is er sprake van een forse stijging (+22,9%) in vergelijking met 2018. De elektrische bedrijfswagens werden voornamelijk in Frankrijk (8.087 stuks) en Duitsland (6.704) geregistreerd. Het aantal hybride bedrijfswagens nam met 159,8% toe in 2019. Het gaat hier om 4.577 voertuigen.