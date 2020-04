De Karma Revero wordt eindelijk volledig elektrisch

De Karma Revero wordt met de GTE wat het eigenlijk altijd al had moeten zijn.

De Karma Revero heeft niet de meest smetteloze geschiedenis. Het voertuig werd in 2008 voor het eerst aan de wereld getoond en in 2011 geproduceerd. Toen heette de plug-inhybride echter geen Karma Revero, maar Fisker Karma. Vernoemd naar ontwerper Fisker, verantwoordelijk voor het opvallende, kenmerkende design van de Karma.

De Karma is/was een nogal opvallende auto. Niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook vanwege bepaalde beslissingen die tijdens het ontwikkelen zijn genomen. Neem de dimensies. Bijna vijf meter lang en twee meter breed, toch van binnen net zo groot als een Ford Fiesta, zo concludeerde Wouter tijdens zijn rijtest. Ook is de plaatsing van de uitlaat niet per se ideaal, zoals onderstaand filmpje aantoont.

Heel lang hoefden we zulke ontwerpfouten niet te dulden. Eind 2012 ging de accufabrikant van Fisker failliet, waardoor de productie van de Karma stopte. Kort daarna ging het bedrijf zelf ook failliet. Toch was dat – gek genoeg – niet het einde van de Karma. Sinds 2016 wordt namelijk de Karma Revero geproduceerd, door het Chinese bedrijf Wanxiang.

Onderhuids hebben ze wel het een en ander aangepast, maar qua ontwerp is het nog steeds de Fisker Karma die we in 2008 al zagen. Daarmee is het verhaal vergelijkbaar met de Nissan 370Z, waar we gisteren nog over schreven. Al is het ontwerp van de Revero zeker een stukje tijdlozer. En schrijven we vandaag niet over een opvolger, maar juist een nieuw model.

Karma Automotive werkt namelijk aan een volledig elektrische versie van de Revero, de Revero GTE. Deze moet in de lente van 2021 op de markt verschijnen en initieel in twee smaken beschikbaar komen. Een GTE met 75 kWh-accu en 322 km actieradius en eentje met 100 kWh-accu en 483 kilometer actieradius. Het gaat hier niet om WLTP-cijfers, neem dus niet gelijk aan dat je dit bereik ook daadwerkelijk kunt halen. Later volgend jaar moet er zelfs een Revero GTE beschikbaar komen met een actieradius van 644 kilometer.

Dat zijn vrij aardige cijfers. Ter vergelijking: de Tesla Model S heeft een maximaal bereik van 610 WLTP-kilometer, de Porsche Taycan Turbo haalt 450 WLTP-kilometer. Of er uiterlijke wijzigingen zijn, is niet duidelijk. Karma heeft alleen het onderstaande plaatje laten zien, waarop niet bijzonder veel details zichtbaar zijn. De afbeelding boven deze tekst is een willekeurige Karma Revero.

Andere specs? Nou, de Revero GTE moet binnen 3,9 seconden de 97 km/u aan kunnen tikken, de topsnelheid is niet bekend. De auto krijgt ondersteuning voor torque vectoring en snelladen tot maximaal 150 kW. Daarmee is de accu binnen een half uur voor tachtig procent op te laden. Het is niet duidelijk voor welk accupakket dit geldt. Karma zegt dat de Revero GTE met een 11 kW-lader gedurende de nacht volledig is op te laden. Een prijs is nog niet bekend.