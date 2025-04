Dieselauto’s schoner dan plug-in hybrides?

Ja en nee. Het CBS deed onderzoek naar fijnstof en wat blijkt?

Goed nieuws voor onze longen! Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar de uitstoot van fijnstof door het verkeer en is positief gestemd. In de afgelopen tien jaar is de fijnstofuitstoot van het Nederlandse verkeer met 16,3 procent gedaald!

Niet verkeerd, want uit hetzelfde CBS onderzoek blijkt dat we ten opzichte van 2013 gemiddeld wel 6,9 procent meer kilometers maken. Het totale wegverkeer was in 2023 verantwoordelijk voor 12,6 procent van alle fijnstofuitstoot in Nederland tegenover 11,9 procent in 2013.

Personenauto’s grote boosdoener

De meeste uitstoot in het wegverkeer wordt de lucht in gewerkt door personenauto’s. Maar liefst 57,8 procent van de uitstoot in het wegverkeer komt daarvandaan. Er is wel een grote verbetering te vinden in de fijnstofuitstoot van lichte bedrijfswagens.

Tussen 2013 en 2023 nam de hoeveelheid fijnstof door het wegverkeer af met 0,7 miljoen kilo. De fijnstofuitstoot door lichte bedrijfsvoertuigen is met 0,4 miljoen kilogram het meest afgenomen. Dit is 40,4 procent minder dan tien jaar eerder. Bij personenauto’s was deze afname 9,6 procent.

De cijfertjes per brandstofsoort

Als we even verder inzoomen op de cijfers dan blijkt de gemiddelde uitstoot van een benzineauto 0,018 gram fijnstof per kilometer. Een EV doet het iets beter met 0.017 gram per kilometer.

Interessant is dat qua uitstoot een dieselauto het gemiddeld beter doet dan een plug-in hybride. Een diesel produceert gemiddeld 0,025 gram fijnstof per kilometer tegenover 0,027 gram van de hybrides met een stekker.

De oorzaak hiervan moet je zoeken in het gewicht van de auto. Met de batterij en elektromotor(en) is de auto een stuk zwaarder en dat heeft effect op de hoeveelheid fijnstof per kilometer. Dat komt namelijk niet alleen uit de uitlaat, maar komt ook vrij door de slijtage van de banden én het gebruik van de remmen. Dat laatste is sowieso al schadelijker dan de uitlaatgassen van een diesel, zo onderzocht de Universiteit van Southampton eerder dit jaar.

Dieselauto’s schoner dan plug-in hybrides?

Ook elektrische auto’s hebben een hoog gewicht en daarom zijn zij per kilometer verantwoordelijk voor bijna net zoveel fijnstof als benzineauto’s. Kijk je puur naar de fijnstof, dan is de meerwaarde van een EV dus minimaal.

Kunnen we dan de conclusie trekken dat dieselauto’s schoner zijn dan plug-in hybrides? Nee natuurlijk niet. Kijk maar naar het plaatje boven dit artikel. De uitstoot van een diesel bestaat natuurlijk niet alleen uit fijnstof. Qua stikstof en CO2 doet de diesel het stukken minder.

Maar je kunt natuurlijk in de verjaardagskring je dikke dieselbeuker wel verdedigen met dit argument ten opzichte van de gemiddelde leaserijder met een Tesla. Misschien ben je wel niet politiek correct, maar altijd nog beter dan een auto rijden van de messias/duivel Elon Musk natuurlijk.