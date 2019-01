Volkswagen doet een Teslaatje, maakt eigen laadpaal

Het goede voorbeeld is gezet.

Door wereldwijd Supercharger-stations in hoog tempo uit de grond te stampen heeft Tesla een geniale stap gezet in het uitbreiden en behouden van zijn elektro-imperium. Tevens is het daarmee in zekere zin een trendsetter, want andere merken beginnen nu hetzelfde te doen. Volkswagen heeft recentelijk ook aangekondigd ‘flexibele snelladers’ te willen maken en vandaag heeft het merk bekendgemaakt waar dat moet gebeuren.

Vanochtend heeft Volkswagen onthuld dat het zijn laadpaal gaat maken in de fabriek in Hanover. In deze fabriek worden momenteel vrijwel exclusief onderdelen gemaakt voor verbrandingsmotoren, maar bijtijds (vanaf 2020) moet dit veranderen en zullen er enkel nog onderdelen voor elektrische voertuigen gemaakt worden.

Het zogenaamde ‘flexible fast charging station‘ is gebaseerd op het principe van een powerbank (waarmee je onderweg bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen) en kan maximaal vier auto’s tegelijk opladen. Daarnaast kan er op ecologische wijze gewonnen stroom in worden opgeslagen.

Volkswagen maakt de laadpaal overigens nog natuurvriendelijker door het apparaat zo in elkaar te zetten dat batterijen uit zijn gebruikte auto’s herbruikt kunnen worden. Als na een uitgebreide inspectie blijkt dat de batterijen uit een EV nog in orde zijn, kunnen deze een tweede leven krijgen in een van de nieuwe laadpalen.

Beeld: Volkswagen Golf GTE bij een laadpaal, via @993c