Deze SUV moet Europa veroveren, met steun van Gumpert

Heeft deze startup meer geluk dan de rest?

Gumpert heeft een aantal hectische jaren achter de rug, maar inmiddels begint het allemaal weer een beetje vorm te krijgen voor de supersportautofabrikant. De restanten van het bedrijf werden opgekocht door een aantal Chinezen en daarmee maakte het bedrijf van Roland Gumpert ineens onderdeel uit van een groter geheel. AIWAYS, zoals het tegenwoordig heet, heeft recentelijk de doeken getrokken van zijn volledig elektrische SUV, de U5. Vandaag heeft de fabrikant laten weten deze bolide ook in Europa te zullen gaan leveren.

De nieuwe U5 SUV moet binnenkort in Genève zijn officiële debuut maken en ergens volgend jaar op de Europese markt terechtkomen, als alles volgens plan verloopt. In China kan hij naar verluidt dit jaar al besteld en geleverd worden. Hoewel de exacte specificaties nog niet duidelijk zijn, weten we dat de auto aangedreven wordt door een 190 pk sterke elektrische motor op de vooras. Het rijbereik ligt naar het schijnt rond de 460 kilometer, maar met een grote batterijpakket is 560 kilometer mogelijk. Gezegd wordt dat het apparaat ongeveer 25.000 euro moet kosten, maar dat moeten we nog maar zien. Immers, zoiets riep Tesla ook, maar een werkelijkheid is het nog niet geworden.

De U5 SUV wordt de eerste auto van het ambitieuze, in Shanghai gevestigde AIWAYS. Aan het hoofd van de nieuwe speler staan Samuel Fu en Gary Gu (CEO) en zij sturen samen met Roland Gumpert (die eveneens een dirigerende rol heeft) meer dan 1.100 mensen aan. Het bedrijf heeft zijn eigen ontwikkelingscentrum, batterijenfabriek en productielijn.

Hoewel de U5 SUV het commerciële debuut van AIWAYS moet inluiden, heeft de Duitse tak van het bedrijf, Gumpert AIWAYS, eveneens plannen voor de toekomst. Hierover schreven we vorig jaar al eens, toen de RG Nathalie plotseling werd aangekondigd. Later dat jaar verscheen een nagenoeg productieklaar exemplaar van dit model op de Nürburgring, in een opvallend paarse tint. De auto, die een zeer bijzondere aandrijflijn heeft, is in zekere zin een doorontwikkelde versie van de Gumpert Explosion. De Nathalie zal eveneens in Genève staan.