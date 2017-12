Dit is de Pagani Zonda Riviera

Echte Zonda's sterven nooit.

Het is alweer zes jaar geleden dat Pagani op de proppen kwam met de Pagani Huayra. Deze gek genaamde supercar was min of meer de opvolger van de Zonda, tenminste dat was de logische gedachtengang. De Zonda was immers al op de markt sinds 1999.

Inmiddels speelt er zich echter een soort ‘911 versus 928′-achtige geschiedenis af bij Pagani, zij het op kleinere schaal. De Huayra mag dan moderner en beter zijn dan Horacio’s eerste geesteskind, maar klanten blijven maar vragen om die Zonda. Wij begrijpen dat wel, want de Zonda is gevoelsmatig wat puurder dan de Huayra. In ieder geval ziet ‘ie er volgens velen beter uit en dat ‘ie beter klinkt is een objectief vaststaand feit.

Al enkele keren is er weer een Zonda geboren waarvan gezegd werd dat het ‘de laatste ooit‘ zou zijn. In dat rijtje past inmiddels ook deze blauw-wit-zwarte Zonda Riviera, niet te verwarren met de Buick Riviera. Hoewel, we weten in dit geval nu al dat dit níet de laatste Zonda wordt, immers wordt er alweer gewerkt aan de volgende.