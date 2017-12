Volkswagen-sjoemelaar krijgt maximale straf in VS

Geen genade.

Het hoge woord is eruit voor Oliver Schmidt. De ex-Volkswagen manager heeft na maanden van proces zijn straf te horen gekregen. Ten tijde van de uitspraken rondom de eerste beschuldigde, James Liang, was al bekend dat Schmidt tegen een maximum van 7 jaar gevangenis en een boete van $ 400.000 aankeek. Gisterenavond oordeelde rechter Sean Cox dat hier niets aan zal veranderen, en dat hij de volledigheid van de straf zal moeten dienen.

Cox had ondanks laatste pogingen van Schmidt om zijn straf te verminderen weinig goede woorden voor hem over:

“In my opinion … you are a key conspirator responsible for the cover-up in the United States of this massive fraud perpetrated on the people of the United States. I’m sure, based on common sense, that you viewed this cover-up as your opportunity to shine. That your goal was to impress senior management to fix this problem. .. to make yourself look better, to increase your opportunities to climb the corporate ladder at VW.”

Schmidt fungeerde in deze periode als het hoofd van Volkswagen’s Environment and Engineering Office in de Verenigde Staten, waar hij in 2015 op de hoogte raakte over de wanpraktijken van de Duitse autofabrikant. Hoewel hij eerder deze week aangaf dat Volkswagen hem geleerd had te liegen om de boel onder de mat te schuiven, oordeelt de rechter dat Schmidt actief en moedwillig met de zaak heeft meegedaan. Hij ging verder:

“You knowingly misled and lied to government officials. You actively participated in the destruction of evidence. You saw this massive cover-up as an opportunity … to advance your career at VW. This conspiracy, which you were a key part of, in particular the cover-up, is a very troubling crime against our economic system. It attacks and destroys the very foundation of our economic system, the trust by the buyer of our economic system.”

De rechter legt in zijn statement nog extra de nadruk op het feit dat Schmidt vooral betrokken was bij het laten verdwijnen van bewijsmateriaal en het organiseren van de zogenaamde ‘cover-up’, waarbij hij de waarheid weg van de autoriteiten probeerde te houden. Dit is de hoofdreden dat Schmidt’s straf, ondanks pogingen van zijn advocaat, hoger is dan die van Liang. Laatstgenoemde werkte al sinds 2006 mee aan de sjoemelpraktijken, terwijl Schmidt slechts de laatste twee maanden actief bezig was met het ondermijnen van de reguleringen.

De zaken van de overige 6 beschuldigden lopen nog. (via Automotive News Europe)