GMC Sierra EV Denali laadt 160 km in 10 minuten

Handig als je lange stukken rijdt met de spiksplinternieuwe GMC Sierra EV Denali Edition 1.

Het is al jarenlang het goudhaantje van de Amerikaanse autoindustrie: de pick-up. Pick-ups vallen in de VS onder een andere categorie dan personenauto’s. Daardoor hoeven ze nauwelijks te voldoen aan alle strenge veiligheids- en milieueisen. Het is immers ‘werktuig’. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten per jaar (en ook per generatie) relatief weinig hoeven te investeren om de modellijn up-to-date te houden. Tel daarbij op dat de markt voor deze auto’s in de VS enorm is. Afgelopen jaar was dramatisch slecht, maar alsnog werden er meer dan 2 miljoen van verkocht.

Maar ook hier moet men op een gegeven moment overstappen naar alternatieve aandrijvingen. Denk aan de Ford F-150 Lightning, Rivian R1S en de Chevrolet Silverado EV. Dan is daar natuurlijk ook de GMC Hummer EV. Maar GMC heeft hier al de volgende elektrische pick-up klaar staan. Het is de GMC Sierra EV Denali Edition 1.

B.A. Barracus

Heel erg kort door de bocht is het een Silverado EV van GMC. GMC is het favoriete automerk van B.A. Barracas uit Das A-Team en staat ietsje hoger in de rangorde dan Chevrolet. GMC’s zijn luxer en vooral capabeler. Dus geen basisuitvoeringen, alleen maar dikke sjaken met luxe uitrusting. Ook doet GMC alleen aan bedrijfswagens, pick-ups en crossovers.

De GMC Sierra EV Denali Edition 1 is niet simpelweg een elektrische Silverado met andere badges erop. De auto heeft zijn eigen koetswerk. Nu lijken Amerikaanse pick-ups al jarenlang sprekend op elkaar, dus we begrijpen de verwarring. Qua interieur is de de GMC véél luxer en meer premium dan de Chevy Silverado EV. Nu moeten we er eerlijk bij zeggen dat de Denali Edition 1 een luxe uitvoering is, waarschijnlijk de meest luxe. Dus het is even wachten op de instapuitvoeringen.

Motor GMC Sierra EV Denali

De motoren zijn ook meer dan capabel. De GMC Sierra EV Denali heeft 764 pk aan vermogen en 1.063 Nm aan koppel. Van 0-96 km/u is in minder dan 4,5 tellen achter de rug. Op een volle accu kom je dik 640 km ver. Laden kan supersnel: 350 kW. Volgens GMC kun je in 10 minuten meer dan 150 km erbij laden. Geinig foefje is de bijzondere vierwielbesturing. Daarmee is de draaicirkel zeer klein. Ook is er een CrabWalk-functie, waarmee je diagonaal kunt rijden.

Let wel, het gaat hier allemaal om de GMC Sierra EV Denali Edition 1. Dit is de dikste, grootste, meest luxe en meest krachtige versie. De prijs is bekend: 107.000 dollar. Enorm veel geld, alhoewel je letterlijk erg veel auto voor je geld krijgt. GMC heeft al aangekondigd dat er twee uitvoeringen bij komen.

De GMC Sierra EV AT4 is een extra ruige en stoere offroad-versie (a la Ford F-150 SVT Raptor) en de andere is de GMC Sierra Elevation. Die laatste is interessant voor de ondernemer die een elektrische bedrijfswagen zoekt, want die is er namelijk al vanaf 50.000 dollar.

